Blitz dell’Ostiamare. Atletico Ascoli ko,. Seccardini in bilico

ATLETICO 0 OSTIAMARE 2

ATLETICO : Di Giorgio, Feltrin, Forgione (22’pt Vechiarello), Belloni (36’st Didio), Coppola (34’st Muro), Minicucci, Sbrissa (28’st Maio), De Santis (8’st D’Alessandro), Sardo, Bucco, Mazzarini. A disp. Galbiati, Nonni, Antoniazzi, Carbone. All. Seccardini.

OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (15’st Gueye), Badje (28’st Pontillo), Lazzeri, Greco (41’st Cinque), Vagnoni (28’st Marrali), Tesauro (28’st Menichelli). A disp. Midio, Baldassi, Felici, Spinosa. All. D’Antoni.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 22’pt Greco (O) e 45’st Gueye (O).

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Belloni, Mazzarani, Vagnoni e Vertua.

L’Atletico Ascoli cade per la terza volta e precipita al penultimo posto in classifica superato anche dal San Marino che è andato a vincere 2-0 a Recanati. I bianconeri del patron Graziano Giordani, al cospetto della capolista Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, hanno mostrato tutte le difficoltà di questo inizio di stagione, ma hanno lottato sfiorando la rete del pari in più occasioni. L’Ostiamare da parte sua non ha fatto nulla di straordinario. Ha sbloccato la gara con una gran punizione di Greco e ha raddoppiato nel finale con l’Atletico Ascoli tutto proteso in avanti alla ricerca del pareggio. Una prima della classe cinica, quadrata e ‘rocciosa’. D’altronde per essere primi a punteggio pieno non serve dare spettacolo. E ora la posizione di mister Simone Seccardini si fa sempre più critica. Terza sconfitta consecutiva, due punti in classifica e 10 gol subiti in cinque gare. Così ieri allo stadio Del Duca sono iniziati a circolare i nomi dei possibili sostituti. Primo su tutti Rosario Pergolizzi che due anni fa portò il Campobasso dalla Serie D in Serie C. Tra i papabili anche Flavio Destro, anche lui ascolano d’adozione e visto spesso in tribuna alle gare dell’Atletico assieme al tecnico Francesco Monaco ex Lucchese e Foligno. Per ora, però, Seccardini rimane al suo posto anche in vista delle prossime due gare sicuramente più abbordabili, seppure in trasferta, contro San Marino terzultimo e Castelfidardo ultimo. La gara con l’Ostiamare si è aperta con un diagonale di Minicucci terminato a lato. Al 20’ gli ospiti sono passati in vantaggio: punizione di Greco e palla in rete con Di Giorgio che non ci arriva. L’Atletico ha la chance del pareggio dieci minuti dopo: Belloni rifinisce a centro area, Sardo da due passi conclude a botta sicura, ma Vertua respinge. Nella ripresa, l’Atletico Ascoli alza i ritmi ma poi è carente nella rifinitura dell’ultimo passaggio. L’occasione migliore capita sui piedi di Sbrissa che entra in area e tenta un diagonale che Vertua respinge. E così al 90’ gli ospiti partono in contropiede con Gueye che salta il portiere e deposita in rete a porta vuota. Finisce 0-2 e in casa Atletico Ascoli ora è notte fonda.

Valerio Rosa