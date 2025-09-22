Blitz di Montecalvo e Montegiorgio

AVIS SASSOCORVARO

AVIS MONTECALVO

SASSOCORVARO: Polidori; Girelli; Pasquinelli (35’ st Mancini); Menga; Filippini; Calabresi; Baldelli; Lapi (18’ st Mariani); Mancini; Gianotti (45’ st Roselli); Turchi (37’ st Giovannetti). All. Baggiarini

MONTECALVO: Scotti; Berti; D’Addario; Rossi; Fraternali (11’ st Capi); Liera (19’ st Franca); Cocchi; Innocentini; Albertini (23’ pt Balducci); Boschetti (19’ Polidori); Saltarelli. All. Scotti

Arbitro: Urbinati di Pesaro

Reti: 25’ pt e 47’ st Balducci, 9’st Mancini (rig.); 17’ st Turchi, 50’ st Capi.

SASSOCORVARO

Il Sassocorvaro torna a giocare il campionato di Prima categoria dopo 19 anni contro il quotato Montecalvo di fronte ad un folto pubblico. Partono bene i locali che hanno due occasioni non sfruttate da Mancini. Al 25’ il Montecalvo passa in vantaggio su punizione di Balducci. Nella ripresa il Sassocorvaro parte al 9’ conquista un rigore trasformato da Mancini e al 17’ passa in vantaggio con Turchi. Il Montecalvo nel forcing finale viene premiato prima al 47’ con un tiro di Balducci e poi al 50’ con il gol vittoria di Capi.