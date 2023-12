Blitz fondamentale del Castelfidardo. Il Montegiorgio crolla in casa: decisivo l’ex di turno Morganti

0

CASTELFIDARDO

1

: Forconesi, Diakhaby, Marcattili, Greco, Rosa Gastaldo (1’st Maranesi), Rossini, Verdesi, Zancocchia, Petrarulo (1’st Capparuccini), Bardeggia, Milozzi (31’st Vignaroli). All. Rutinelli.

CASTELFIDARDO: Schirripa, Morganti, Fossi, Cannoni, Ibriola, Rotondo, Pedini (16’st Camara), Miotto, Nanapere (33’st Nacciarriti), Guella, Braconi. All. Morganti.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 7’ Morganti.

Brutto stop casalingo per il Montegiorgio che non riesce a sfatare il tabù Tamburrini, una volta assoluta roccaforte rossoblù, quest’anno ancora fortino inespugnabile per Zancocchia e compagni. A far festa da tre punti sono gli ospiti, fino a questo momento formazione abbonata al segno X in campionato ma che trovano in apertura di contesa la rete che poi vale i tre punti. E decisivo risulta proprio un ex di turno perché il match winner Morganti era in forza al Montegiorgio lo scorso anno in serie D. Montegiorgio con in campo dall’inizio gli ultimi arrivi dal mercato: in difesa l’argentino Greco, in mediana si sistema Rosa Gastaldo. Per il resto la squadra è praticamente la stessa che ha sfiorato il sucesso a Villa San Filippo contro la Sangiustese Vp, ancora priva del suo uomo di riferimento sulla trequarti e capitano Albanesi. Quadrato e compatto il Castelfidardo, pronto a colpire alla prima occasione utile in apertura di gara. E’ proprio Morganti che arriva prima di tutti a deviare in rete la punizione di Cannoni dalla destra. Alla fine sarà l’episodio decisivo della contesa. Castelfidardo che nel primo tempo colpisce anche un palo con la conclusione di Miotto mentre il Montegiorgio trova Schirippa attentissimo su una punizione dal limite. Mischia le carte la squadra di casa nella seconda parte di gara, alzando anche il baricentro e spingendo con decisione alla ricerca del gol del pari che non arriva e alla fine a fare festa sono Morganti e compagni per un successo tonificante per la propria classifica.