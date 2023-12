Blitz in casa del Montefano. La Civitanovese in vetta

MONTEFANO

1

CIVITANOVESE

3

MONTEFANO (4-2-3-1): David; Morazzini (15’ st De Luca E.), Postacchini, Monaco, Calamita; Camilloni (1’ st Toro), Guzzini; Latini (43’ st Stampella), Di Matteo (21’ st Sindic), Bonacci (43’ st Castignani); Papa. A disp. Bentivogli, Valler, Volponi, Cingolani. All. Mariani.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa; Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani; Visciano, Domizi; Buonavoglia, Bagnolo (36’ st Brunet), Ercoli (15’ st Strupsceki); Spagna (36’ st Paolucci). A disp.: Cannella, Mangiacapre, Candia, Giordani, Lanari, Ruggeri. All. Alfonsi.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 9’ Buonavoglia, 40’ e 21’ st Spagna, 45’ Monaco.

Risale al maggio 2022 l’ultimo passo falso casalingo del Montefano, stavolta i viola restano a mani vuote, sebbene si sia comunque giocato sul neutro di Recanati, ad opera di una Civitanovese organizzata e con giocatori di qualità. I rossoblù si riprendono la vetta della classifica, approfittando dei passi falsi di Montegranaro e Chiesanuova, e del pareggio dell’Urbino. L’attaccante Kevin Salvatore Buonavoglia, tesserato pochi giorni fa dalla Civitanovese, sblocca il risultato presentandosi così con il gol ai nuovi tifosi. È il 9’ quando la punta rossoblù manda il pallone a infilarsi nell’angolino basso. Gli ospiti partono bene e Spagna (25’) si rende pericoloso con una conclusione deviata in angolo. Il Montefano si fa vivo con Papa (29’) sulla cui deviazione è da applausi l’intervento di Testa. I viola spingono sull’acceleratore e Bonacci (34’) non sfrutta l’occasione calciando fuori dopo essersi presentato solo davanti alla porta. La Civitanovese, dopo il pericolo scampato, raddoppia con Spagna (34’), la punta scatta sul filo del fuorigioco e non sbaglia a tu per tu con David. La reazione locale non si fa attendere: di nuovo Testa (44’) toglie la gioia del gol a Papa, autore di un bel colpo di testa. Il tempo si conclude con Monaco che sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Morazzini e il Montefano riesce a riaprire la partita.

Si riprende con gli ospiti in vantaggio (2-1) che triplicano con Spagna (21’), il giocatore fa centro con un tiro al volo. La gara si fa in salita per il Montefano che non si arrende, ci prova Papa (34’) il cui tiro da distanza ravvicinata termina di poco sul fondo. La Civitanovese sfiora il quarto gol con Bonavoglia il cui tiro termina di poco a lato.