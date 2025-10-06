Blitz in rimonta in casa del Cittadella Vis Modena con le reti di Calabrese e Mascanzoni. Progresso, arriva il primo sorriso

Eccola la tanto attesa prima vittoria in campionato del Progresso. Grazie all’ennesima ottima prestazione di questo avvio di stagione, la band di Mattia Graffiedi (che ieri ha scontato il quarto ed ultimo turno di squalifica) è stata capace di espugnare 1-2 il terreno di gioco del più quotato Cittadella Vis Modena e si è così messa alle spalle lo sfortunato avvio caratterizzato dal magrissimo bottino di un solo punto raccolto in cinque partite.

E pensare che il match di ieri in terra modenese non si era certo messo bene per Cestaro e compagni che, al 19’, si sono trovati sotto. Sugli sviluppi di un’azione probabilmente viziata da un iniziale fallo su Calabrese, Caprioni lascia partire un bolide che, dopo aver colpito la traversa, viene raccolto e depositato in rete dall’accorrente Sala. Smaltito lo choc per lo svantaggio, il Progresso inizia a macinare gioco e, al 44’, gli sforzi profusi producono, finalmente, i frutti sperati. Odalo guadagna un prezioso calcio di punizione dal limite che l’ultimo arrivato Calabrese, già al terzo gol con la maglia rossoblù, è bravissimo a spedire all’incrocio dei pali.

Nella ripresa, entrambe le squadre rientrano in campo con il chiaro intento di portare a casa la sfida e, alla mezz’ora, i padroni di casa restano in dieci per il rosso per proteste rimediato da Sabotic. Passano appena due giri di orologio e la band di Graffiedi riesce a completare la rimonta: sugli sviluppi di un corner battuto da Sansò, il neo-entrato Mascanzoni salta più in alto di tutti e, con una precisa incornata, gonfia la rete. Galvanizzato dalla prima vittoria in campionato, il Progresso, affamato come non mai di punti salvezza, inizierà da domani a preparare l’atteso scontro diretto contro l’Imolese in programma domenica al ‘Clara Weisz’.

n. bal.