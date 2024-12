Blitz L’Osteria Grande non si ferma

E’ stata una domenica complicata quella del calcio dilettanti. A causa delle avverse condizioni atmosferiche, a metà mattinata il comitato regionale della Figc ha deciso di rinviare interamente il girone A di Eccellenza e anche la sfida contro la Vianese dell’unica bolognese che vi milita – lo Zola Predosa di Nicola Zecchi – è stata rinviata a data da destinarsi.

Nei prossimi giorni, il Crer ufficializzerà la data del recupero (potrebbe trattarsi del 18 dicembre). Il maltempo ha inoltre comportato il rinvio di tre delle nove partite del girone B di Eccellenza: si tratta di Massa Lombarda-Sant’Agostino, di Reno-Faenza e di Solarolo-Russi.

Per uno strano scherzo del destino, tutte e cinque le bolognesi che vi militano sono scese regolarmente in campo, con il bottino che, a fine giornata, parla di una vittoria, di tre pareggi e di una sconfitta. L’unica sfida ‘bolognese’ non finita in pareggio è stata l’atteso derby tra il Granamica di Riccardo Regno e l’Osteria Grande di Vito Melotti: a Granarolo è terminata 2-0 per la formazione ospite, con la compagine locale che, a causa di questa ennesima sconfitta, si trova sempre più inguaiata nella bagarre per non retrocedere. Per quanto riguarda infine i tre pareggi, il Mezzolara di Nicola Galletti non è riuscito ad andare oltre il 2-2 casalingo contro il Sanpaimola, il Castenaso di Fabio Rizzo ha impattato 1-1 a Pietracuta mentre il Medicina Fossatone di Franco Farneti ha chiuso 1-1, tra le mura amiche, contro la Sampierana.

Domenica prossima, le nostre cinque portacolori del girone B saranno attese da match tutt’altro che semplici: Castenaso ed Osteria Grande ospiteranno Vis Novafeltria e Pietracuta mentre Mezzolara, Medicina e Granamica saranno rispettivamente di scena a Faenza, Coriano a Sant’Agostino. Nel girone A, lo Zola affronterà l’Arcetana.