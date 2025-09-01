Blitz Piacenza: il Lentigione fuori dalla Coppa

LENTIGIONE 0 PIACENZA 1

LENTIGIONE: Cheli, Bita, Miglietta, Nappo (dal 32’ st Cellai), Nava (dal 40’ st Masini), Capiluppi, Mordini (dal 17’ st Jassey), Battistello, Iori (dal 13’ st Pari), Nanni, Penta (dal 32’ st Panigada). A disp. Pagani, Agbekornu, Mele, Grieco. All. Pagani. All. Pedrelli.

PIACENZA: Ribero, Zaffalon (dal 9’ st Bertin), Sbardella, Mustacchio (dal 40’ st Garnero), Putzolu, Trombetta (dal 22’ st Pino), D’Agostino, Martinelli, Poledri, Ciuffo, Campagna (dal 23’ st Lordkipanidze). A disp. Kolgekaj, Arba, Bianchetti, Bergamaschi, Akamin. All. Franzini.

Rete: 37’ pt Trombetta su rigore.

Arbitro: Bassetti di Lucca (Nannipieri di Livorno e Vicari di Lucca).

Note: spettatori 500 circa con almeno un centinaio di ospiti. Ammoniti: Battistello, Mordini e Pedrelli (mister Lentigione). Angoli 3 a 7, rec. 3’ più 7’.

Al primo turno di Coppa Italia di Serie D il Piacenza di Arnaldo Franzini vince per 1 a 0 sul campo del Lentigione e fa un passo avanti in questa lunga manifestazione.

Il Lentigione, eliminato, non sfigura affatto, cede di misura per un rigore apparso molto dubbio e comunque "cercato" da Campagna che inciampa sulle gambe di Nappo. La direzione arbitrale lascia a desiderare e pare soffrire di timore reverenziale, visto che gli ammoniti del Lenz sono tre contro nessuno degli ospiti. Ma peggio fa quando si dimentica, dopo il cooling break, di cosa avesse fischiato prima della sospensione. Glielo ricordano i giocatori del Piacenza.

Il Lenz, per l’indisponibilità di Gasperini, mette subito in porta Cheli che, arrivato da pochi giorni, si dimostra già a suo agio. Parte bene il Lentigione con Battistello al 2’, ma Ribero para sicuro. Al 13’ con un tiro cross rasoterra che impegna Ribero e un minuto dopo con un bel tiro finito di poco alto, Mordini cattura l’attenzione del portiere ospite. Al 30’ D’Agostino lascia partire col mancino un tiro dal limite dell’area che Capiluppi devia in angolo. Al 36’ l’arbitro fischia il rigore dopo un presunto fallo su Campagna. Sul dischetto si presenta Trombetta che calcia rasoterra alla sua sinistra spiazzando Cheli.

Al 56’ il Piacenza torna a farsi sentire nell’area di rigore del Lentigione con il colpo di testa di D’Agostino, ma Cheli è reattivo e riesce ad alzare la sfera sopra la traversa, deviandola in calcio d’angolo. Al 61’ l’estremo difensore casalingo si fa trovare ancora pronto, stavolta fermando Ciuffo, dopo che il giocatore biancorosso aveva vinto un rimpallo nell’area piccola. Il resto della ripresa è caratterizzato più da sostituzioni e falli, che non da tiri verso le porte. Al 79’ è ancora Lentigione, ma su angolo battuto da Nanni, dopo una serie di colpi di testa in area, la palla viene bloccata da Ribero. Continua l’assalto dei padroni di casa, un po’ troppo sterile e di occasioni da rete non ce ne sono più da ambo le parti. Gara combattuta, quindi con gli oltre 100 tifosi piacentini che intonano "Via, via, da questa categoria" che è tutto un programma.

Claudio Lavaggi