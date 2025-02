Boccata d’ossigeno. Mensah, che magia. Il Camposanto riemerge

camposanto

2

fiorano

1

CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Natali (2’ Diozzi), Cehu, Pjolla, Vitiello, Bortolazzi, Mensah M., Momodu (75’ Baraldi), Mortari (60’ Tecku) Bojardi (90’ Cisse). A disp. Benetti, Telicki, Mensah M.A., Gourchi, Gripshi. All. Luppi

FIORANO: Bacciocchi, Bach. Balestri, Torlai, Mastroleo, Hardy, Hoxha, Canalini, Ienna, Bianchini (70’ Opoku), Neri (64’ Malivojevic). A disp. D’Arca, Kwakye, Olmi, Wusu, Manzo, Hadine, Brino. All. Farolfi

Arbitro: Fornabaio di Ravenna

Reti: 15’ Momodu, 48’ Bianchini, 85’ Mensah M.

Vittoria d’oro per il Camposanto (la terza in 4 gare) che esce dalla zona playout e lascia il Fiorano al penultimo posto in soluitaria. Al 15’ Bojardi salta il diretto avversario e serve Momodu che tutto solo in area deposita in rete il vantaggio di casa. Al 48’ Bianchini pareggia su un errore difensivo. All’85’ Tecku si infila fra i due difensori che sono costretti ad atterrarlo: calcio di punizione che Maxwell Mensah si incarica di battere mettendo la palla tra palo e traversa dove Bacciocchi non può arrivare.