Bocci illude il Sansepolcro. Bianconeri ripresi nel finale

SANSEPOLCRO 1 FOLLONICA GAVORRANO 1

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Fumanti, Barboni (31’ pt Cerbella); Brizzi (21’ st Petricci), Massai; Bocci (42’ st Alagia), Barculli (29’ st Testerini), Belli (38’ st Adreani); Vitiello. All. Davide Ciampelli.

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Pacini; Crasta (22’ st Mignani), Matteucci, Fremura; Rovere (41’ st Arrighi), Lo Sicco (21’ pt Marino), Bianchi (22’ st Maltoni), Proietti; Remedi (11’ st Bellini), Giordani; Mutton. All. Francesco Baiano.

Arbitro: Antonio Diella di Vasto.

Reti: 33’ st Bocci (S), 44’ st Maltoni (FG).

SANSEPOLCRO – Salvato più volte dai legni e dagli interventi di Bambara, il Sansepolcro arriva addirittura a cullare il sogno della vittoria, poi il Follonica Gavorrano a trazione anteriore trova il pareggio ed è più giusto così. Il gran caldo del Buitoni non ha assolutamente fiaccato le gambe dei giocatori, che fin dall’inizio hanno deciso di tenere vivo il match, anche perché da parte dei maremmani non vi era alcuna intenzione di pensare solamente a difendersi. Così, dopo uno slalom con tiro dalla distanza di Massai terminato di poco a lato (è l’8’ di gioco), il Follonica Gavorrano comincia a guadagnare lentamente metri, né l’uscita anticipata di capitan Lo Sicco per problemi fisici crea condizionamenti. Anche i bianconeri (nella foto di Samuele Olivieri un momento della gara) sono costretti a operare una sostituzione: probabile distorsione al ginocchio per il giovane Barboni ed esordio per Cerbella. La pressione ospite sembra raccogliere i frutti sperati al 37’, quando sul traversone da corner di Proietti arriva di testa Matteucci, che centra il palo a portiere battuto e lo stesso Bambara provvede a fare argine sul successivo tentativo. I padroni di casa rispondono al 45’, sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato: Belli scodella in area per Borgo, il cui colpo di testa è deviato in angolo, ma il vero brivido – in pieno recupero – è sul lancio teso con sponda di Marino per la rasoiata al volo di Giordani, che Bambara alza sopra la traversa con la punta delle dita. In avvio di ripresa, l’estremo locale si ripete da campione al 6’ sulla girata di Marino, ben servito dal cross di Giordani e sulla prosecuzione dell’azione lo stesso Marino (sfortunato) centra l’incrocio dei pali. Non solo: al 20’, su assist di Proietti, Marino si vede negare la gioia ancora dal palo.

A questo punto, si rivede il Sansepolcro e il protagonista diventa Pacini: il lungo portiere del Follonica Gavorrano si esalta su Belli e Vitiello nel giro di pochi secondi, poi però all’improvviso – minuto 33 – deve capitolare sulla palla che Vitiello pizzica in profondità per lo scatto di Bocci, più lesto del difensore nell’agguantare la sfera, entrare dentro i 16 metri e scaricare il diagonale che scuote l’angolo più lontano. Una volta in vantaggio, il Sansepolcro sfiora il raddoppio con Belli direttamente dall’angolo (38’) e in questo caso il palo salva gli avversari, che nel frattempo mister Baiano ha schierato con quattro punte; il meritato pareggio matura al 44’, sulla classica manovra insistita in area di rigore e alla fine è il nuovo entrato Maltoni a siglare l’1-1 con una precisa correzione alle spalle di Bambara.

Claudio Roselli