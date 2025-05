Bolanese sogna in grande: "Playoff traguardo storico"

Dopo esserci aggiudicata con merito un posto nei playoff la Bolanese, si dovrà concentrare sul prossimo fondamentale incontro contro il Marolacquasanta per potersi giocare fino all’ultimo la possibilità di salire in Promozione. A raccontarci le emozioni provate al termine dell’ultima giornata di campionato, vinta contro il Brugnato, è mister Luca Ravecca. "Abbiamo raggiunto un traguardo storico e per una piccola realtà come Bolano: la qualificazione agli spareggi promozione in un campionato quest’ anno a 16 squadre e per giunta per il secondo anno consecutivo è davvero un risultato eccezionale. I meriti vanno condivisi con chi mi ha preceduto ed ha portato la squadra in Prima Categoria e con chi l’ha dotata di una rosa di tutto rispetto". Doverosi i ringraziamenti per un percorso finora più che soddisfacente. "Siamo contenti di aver dato una grande gioia a tutti i nostri dirigenti che lavorano in rispettoso silenzio e che fanno sacrifici per non farci mancare nulla. Credo sia il giusto premio alla filosofia di questa società piccola, ma dal cuore grande. La nostra cavalcata è stata entusiasmante. Basti pensare che nel girone di ritorno su 15 partite ne abbiamo vinte 11, più due di Coppa Liguria (ininfluenti) e ci siamo tolti alcune soddisfazioni come la vittoria a Santerenzo contro i futuri campioni".

Un andamento migliorato proprio con l’arrivo di Ravecca sulla panchina giallorossa a stagione in corso. "Quando sono arrivato a dicembre la tendenza era che il ’Bertolotti’ era il nostro fortino, ma eravamo carenti fuori casa. Chiudiamo la stagione imbattuti in casa, ma soprattutto dopo aver collezionato ben sei vittorie in trasferta, una media appena inferiore a quella delle big. Ora ci sediamo con orgoglio al tavolo delle grandi, consci che il divario tecnico e di budget con loro è immenso, ma non abbiamo nulla da perdere – conclude – e cercheremo di onorare fino in fondo la nostra stagione".

Ilaria Gallione