Bologna, Lucumi sogna in grande. “Real Madrid? Voci che fanno piacere”

Bologna, 22 giugno 2025 – Tutti pazzi per i difensori del Bologna. Dopo gli interessi internazionali per Sam Beukema e il pressing continuo del Napoli che ha individuato nell'olandese il rinforzo ideale per la difesa, anche Jhon Lucumi è finito al centro dei rumors di mercato.

Il colombiano è da tempo sul taccuino della Roma che sta valutando se pagare la clausola da 28 milioni di euro per portarlo in giallorosso, ma anche il Galatasaray ha sondato il terreno per il centrale sudamericano. In passato il giocatore era stato accostato anche al Real Madrid, con l'interesse dei Blancos che non ha lasciato indifferente lo stesso Lucumi, come confermato dal

giocatore nel corso di un'intervista alla TV colombiana Gol Caracol: “Essere accostato a queste squadre dà molta gioia ed è gratificante. I calciatori lavorano per far sì che queste squadre possano notarci e puntare sul talento che abbiamo. Ma la verità è che si tratta solo di voci, al momento non c’è nulla. Sto lavorando per far sì che queste cose possano accadere. Credo che Dio e il tempo porteranno grandi benedizioni, ma allo stesso tempo sta anche a me e devo continuare a lavorare sodo e a dare il massimo in ogni partita. Credo che queste cose accadranno se Dio lo permetterà”.

Nessuna apertura totale alla cessione dunque per il centrale colombiano che nel corso dell'intervista all'emittente televisiva ha anche sottolineato quanto sia a suo agio a Bologna, città che ha accolto sia lui che la sua famiglia e che tornerà a Casteldebole prima di prendere

qualsiasi decisione sul suo futuro: "Ora devo tornare a Bologna, ho un contratto con il club. Io vivo alla giornata, non so cosa succederà ma al momento il mio presente è Bologna. Io e la mia famiglia siamo molto felici lì e questo mi fa stare bene. Comunque non sappiamo cosa accadrà,

andiamo avanti giorno per giorno e aspettiamo quello che succederà”.