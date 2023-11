Bolzan: "Sangiustese, con 2-3 elementi sottotono si fa fatica ad affrontare i biancorossi"

"Fai fatica a contrastare un avversario di qualità come la Maceratese quando si hanno 2-3 elementi sottotono. Ecco, serve allora un maggiore equilibrio nell’arco della gara altrimenti la situazione si complica". Dario Bolzan, allenatore della Sangiustese Vp, analizza la sconfitta contro i biancorossi di Dino Pagliari. "Nella ripresa – spiega – abbiamo provato ad aggiustare qualcosa, ma non è stato sufficiente". La Sangiustese Vp è ora al quattordicesimo posto, alle sue spalle ha due sole formazioni e domenica affronterà il fanalino di coda Azzurra Colli, ultima in classifica, in un match molto importante. Ma più in generale occorre tenere un altro passo. "La graduatoria – dice Bolzan – era già brutta prima della gara all’Helvia Recina ed è rimasta tale, io no ho paura ma tutti noi dobbiamo fare un esame di coscienza perché quanto messo in campo finora non è sufficiente, quindi occorre dare ancora di più, recuperare tutti i giocatori e guardare avanti facendo punti pesanti".