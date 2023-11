Bomba carta sul fotografo. L’Arezzo rischia la stangata

di Luca Amorosi

La pesante sconfitta di Ancona potrebbe avere ripercussioni non solo dal punto di vista tecnico e sul piano della classifica. Se in campo la squadra ha fatto un passo indietro sul piano del gioco, fuori dal rettangolo di gioco si registra l’esplosione di una bomba carta sotto la curva nord dello stadio Del Conero, quella occupata dai 150 sostenitori aretini al seguito della squadra amaranto.

Il fatto è avvenuto durante il primo tempo e ha coinvolto un fotografo in servizio a bordo campo nelle vicinanze.

Gli operatori sanitari hanno subito prestato soccorso al fotografo, stordito dallo scoppio, che ha provato a rimanere a bordo campo ma poi si è allontanato per il dolore a un timpano.

Un episodio che non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi dal punto di vista sanitario ma che potrebbe averne sul piano disciplinare nei confronti della tifoseria amaranto.

Infatti, la prossima trasferta, in programma nuovamente nelle Marche contro la Vis Pesaro domenica 5 novembre, era stata già inserita nel novero delle gare da rinviare alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione delle adeguate misure di rigore da adottare.

A questo punto, non è da escludere che venga vietata almeno questa trasferta ai tifosi aretini, che finora hanno sempre portato numeri importanti fuori casa, dai circa 500 del debutto in campionato a Rimini fino ai 150 di ieri in un giovedì pomeriggio.

Nel frattempo, è già attiva la prevendita per il prossimo impegno di campionato in programma lunedì 30 al Comunale contro il Gubbio con calcio d’inizio alle ore 20,45.

Biglietti in vendita, come di consueto, nel sito del circuito Ticketone oltre che nei punti vendita di New Energy in via Madonna del Prato, Vieri Dischi in corso Italia, tabaccheria Francini a Ponte a Chiani, tabaccheria di Bagnoro e all’Hotel Gema di Rigutino.

Il giorno della gara, il botteghino aprirà due ore e mezzo prima del fischio d’inizio.