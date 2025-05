Bomba Day a Imola: Calcio e Solidarietà per Celebrare Davide Bombardini

Calcio, amicizia, solidarietà: tre ingredienti che, se mischiati con lo spirito giusto, regalano serate e giornate speciali. Come quella in programma oggi a Imola, alle 18 al centro sportivo Calipari, con il "Bomba Day", l’evento ideato per celebrare la carriera di Davide Bombardini, ex fantasista di Bologna, Atalanta e Salernitana. Un’iniziativa nata in maniera spontanea durante una cena natalizia tra vecchi amici e dopo la quale, l’ex numero 10 rossoblù, desideroso di rivedere i vecchi compagni di squadra, ha colto la palla al balzo. A supportarlo e a rendere poi concreto il tutto, ci ha pensato un caro amico d’infanzia, Pietro Castaldi, che è riuscito a esaudire il desiderio del ‘Bomba’, raggruppando tanti ex protagonisti del nostro calcio.

Tra questi, la bandiera della Sampdoria e della Nazionale, Moreno Mannini, oltre all’ex centrocampista e compagno di squadra ai tempi del Bologna, Gabi Mudingayi, che assieme alle vecchie glorie dell’Imolese degli anni anni ’80, ’90 e 2000 e ad altri ex calciatori di livello locale e nazionale scenderanno in campo con pallone e scarpini, garantendo gol e divertimento. Poi, la parte più bella e significativa, perché il "Bomba Day" non sarà solo spettacolo sportivo. Grazie al coinvolgimento della Fondazione Veronesi e all’impegno di Manuela Salici, l’evento assumerà anche una valenza benefica, con l’intero ricavato, raccolto attraverso offerte libere, che sarà devoluto interamente a sostegno della ricerca scientifica. Un’occasione doppia e unica, sia per divertirsi e sia per compiere un gesto concreto di solidarietà, attorniati da campioni d’un tempo, tra amici e bei ricordi.

Giovanni Poggi