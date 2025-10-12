Bonacorsi show e Garetto. Il derby va alla Centese

Arriva la prima sconfitta in campionato per il Casumaro e contestualmente la prima, vera risposta della Centese che batte un colpo e ora può rilanciare le proprie ambizioni. L’attesissimo derby del "G&G Stadium" va agli uomini di Di Ruocco, che vincono 4-3 e fanno un balzo importante in classifica, portandosi a quota 10 punti. La partita è una girandola di emozioni: il solito Bonacorsi trova una delle sue giornate da incorniciare e segna una tripletta a cui si aggiunge la rete di Garetto, mentre per il Casumaro a nulla servono le reti di Vinci, capitan Benini dagli undici metri e Pressato. E’ un risultato per certi versi sorprendente, che nulla toglie all’ottimo avvio di stagione del Casumaro, che ancora una volta si dimostra macchina da gol ma in questo caso ha pagato dazio in difesa. I tre punti rilanciano una Centese fin qui soporifera, reduce da ben quattro pareggi in sei partite, ma accreditata da tutti per fare un campionato nella zona medio-alta della classifica: è un successo che può aprire nuovi scenari e che dà al gruppo sicuramente grande entusiasmo per affrontare i prossimi impegni, anche se nel prossimo fine settimana la Centese sconterà il turno di riposo.

Chi ha bisogno di centrare i primi tre punti del suo campionato è il Gallo, che affronta in casa lo Sparta Castelbolognese: mister Zambrini cerca il primo acuto dei suoi, i quali assieme al Granamica rimangono l’unica squadra ancora senza vittorie. Gli amaranto stanno scontando il fisiologico salto di categoria ma in queste prime uscite si sono dimostrati comunque competitivi, e l’impressione è che la squadra possa dire la sua nella corsa per la salvezza. In questo senso diventa però fondamentale cominciare a fare punti in casa, vista anche la complicata trasferta del prossimo weekend sul campo del Felsina.

j. c.