Bondeno si separa da Ianco Gadda. La panchina è affidata a Mattioli

Porte girevoli a Bondeno, che ha deciso di cambiare la guida tecnica: esonerato Ianco Gadda (nella foto), cui subentra Michele Mattioli. "Più che un esonero vero e proprio – spiega il direttore sportivo matildeo, Enrico Veronesi – si è trattata di una separazione consensuale. Serve una svolta e per far questo serve un allenatore di polso che sappia trasmettere quella determinazione indispensabile per raggiungere la salvezza, perché andando avanti così si torna in Seconda categoria". Il prescelto ha 55 anni, dipendente della Ducati, da calciatore era un difensore, con trascorsi nelle categorie minori, tra cui il Galeazza. Un grave infortunio lo costrinse ad appendere le scarpe al chiodo, allena dal 2003. Ha allenato nei settori giovanili della Persicetana e del Reno Centese (ai tempi della Serie D), poi nelle prime squadre di XII Morelli, Massese, Nuova Aurora e altre. Prima di accettare l’avventura a Bondeno, aveva ricevuto un’offerta interessante da un club modenese di Promozione. Il destino di Gadda si è deciso a Molinella, che domenica ha travolto i matildei 3-1. "A Molinella si può perdere – evidenzia ancora Veronesi – ma non così: dopo 10’ eravamo già sotto 2-0. In più non c’è stata nessuna reazione: calma piatta". La classifica si è fatta difficile, penultimo posto in coabitazione con Santa Maria Codifiume, Argentana e Nonantola.

Franco Vanini