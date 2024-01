Bonfrisco torna in campo. L’ex “fischietto“ brianzolo arruolato dalla Caronnese. Sarà il dirigente addetto agli arbitri

Una società che si è rifatta il look ed è ben organizzata, attenta ai minimi dettagli: la Caronnese, ripartita dall’Eccellenza per riprendersi velocemente la serie D, dopo aver messo a segno alcuni importanti colpi di mercato in questo inizio del 2024, ha appena annunciato un’altra interessante novità: ad arricchire l’organigramma nel settore dirigenziale della prima squadra c’è Angelo Bonfrisco, ex “fischietto“ nelle serie maggiori del calcio italiano (ed attualmente apprezzatissimo opinionista di TeleLombardia ed emittenti associate, oltre ad essere collaboratore di RV radio): è lui il nuovo dirigente addetto agli arbitri.

Nato a Monza il 12 aprile 1960, Bonfrisco in carriera ha diretto più di 30 partite tra Serie A e Coppa Italia, 120 di Serie B e 80 di Serie C. Più di 250 gare a livello professionistico lo hanno reso uno dei più grandi esperti a livello di direzione di gara e del mondo arbitrale. Non solo: è stato anche assessore allo sport al comune di Villasanta dal 2009 al 2013.

Il dirigente, accolto a braccia aperte in società dal presidente Egidio Tenenziani, è stato voluto alla Caronnese in particolare dal Direttore Generale Emiliano Nitti che spiega così la scelta del club. "L’idea è quella di fornire ai ragazzi della prima squadra e del settore giovanile un ulteriore supporto per affrontare le partite, sia sfruttando la grande esperienza di un arbitro di primissimo livello, sia per conoscere meglio il regolamento e tutte le novità. Vogliamo provare a portare una educazione all’arbitraggio per i più giovani e un supporto alla prima squadra nella gestione della partita fornendo ai giocatori gli strumenti per capire sin dai primi minuti di gioco l’approccio e il metro utilizzato dall’arbitro nella partita. Inoltre l’esperienza di Bonfrisco sarà utile ai giocatori e dirigenti per istaurare un rapporto sereno e di rispetto con i direttori di gara. Angelo arbitrerà anche i tornei organizzati dalla Società per i ragazzi e bambini/e del settore giovanile".

L’ex fischietto brianzolo, che mai ha appeso la divisa nell’armadio e si è spesso offerto per dirigere partite di beneficenza o sui campi dei campionati giovanili (dove ha ricoperto pure il ruolo di allenatore e istruttore), avrà dunque il compito di portare la propria competenza a supporto della squadra, quell’educazione all’arbitraggio che coinvolgerà proprio i ragazzi del vivaio. "Sono molto contento di entrare a far parte della Caronnese – ha raccontato Bonfrisco -, qui ho sempre avuto delle belle esperienze e bei ricordi: mi piace il campo, ho trovato dei veri amici, per cui dopo la chiamata di Orfeo Zanforlin e quella di Emiliano Nitti non ho potuto dire di no. E poi quando si parla di calcio, non posso resistere. Alla Caronnese porto tutta la mia esperienza a questi ragazzi, ma sempre con tanta umiltà: qualunque categoria, che sia la Serie A o l’Eccellenza, ha le sue difficoltà, per questo porto la mia esperienza con umiltà per dare una mano a tutta la società. Ma al di là dei risultati sportivi, quel che più mi ha affascinato è il progetto della società, che vuole allestire un settore giovanile d’elitè coinvolgendo i ragazzi anche in iniziative sociali per la loro crescita totale. Io sono a disposizione per aiutarli nei comportamenti e negli atteggiamenti, cercando di migliorare i rapporti con gli arbitri che in questo periodo sono in difficoltà non solo nei campionati professionistici".