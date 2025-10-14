Bonseri sblocca la Leon. Folgore beffata dal Chievo

Il primo round della lotta al vertice del girone B di Serie D dice Chievo Verona che sbanca lo Sportitalia Village dando vita a una prestazione di raro cinismo offensivo. Protagonista Rocco Costantino, attaccante 35enne clivense di grande esperienza, che sfrutta al 100% i due palloni in area concessi dalla Folgore Caratese per battere in entrambe le occasioni Salvalaggio. Due tiri, due gol. Questo è il calcio, sentiamo spesso dire alla tv. Sì, perché il resto della partita la fa la Folgore Caratese che colpisce quattro legni e accorcia le distanze nella ripresa direttamente dal dischetto grazie a Luca Tremolada, sempre nel vivo dell’azione e autentico trascinatore dei suoi. Ma non basta a ottenere almeno il pareggio, quanto meno meritato, che avrebbe lasciato le cose così com’erano alla vigilia in termini di classifica. E invece no. La squadra di mister Cacciatore blocca immediatamente sul nascere il timido tentativo di fuga degli azzurri (quattro punti nelle ultime tre gare dopo il percorso netto nelle prime quattro) e ricompatta la graduatoria che ora vede una coppia in testa e dietro, alle calcagna il Villa Valle che vince ancora, Brusaporto e la Casatese Merate in crescita dopo un inizio complicato. Più attardato il Milan Futuro che però nel weekend non è sceso in campo (ha tesserati convocati per le Nazionali) e recupererà col Breno tra otto giorni. Risale la china anche la Leon che “bagna“ con la prima vittoria in Serie D l’esordio di Memushaj sulla panchina di Vimercate sul campo del fanalino di coda Nuova Sondrio. Non avremo ovviamente mai la controprova di come sarebbero andate le cose con Matteo Vullo ancora al timone, ma tant’è. Gli “orange“ rompono il ghiaccio e lo fanno grazie al loro giocatore più rappresentativo. È di Mattia Bonseri la doppietta in Valtellina che riporta il sorriso. Ed è già diventato “virale“ sui social il video del secondo gol del bomber brianzolo che beffa l’estremo difensore avversario con una carambola scoccata da oltre quaranta metri. Non un colpo di fortuna, anzi, per uno con le sue doti balistiche. Subito in campo l’ultimo acquisto Antonio Palma, che ha calciato sul palo il calcio di rigore assegnato alla Leon nella ripresa.