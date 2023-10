Bonuccelli suona la carica: "Ora cambiamo marcia"

Il Grosseto, dopo la delusione di giovedì sera che lo ha visto estromesso dalla Coppa Italia,, scende in campo oggi sul terreno dello stadio "Del Buffa" dove affronterà , inizio alle 14,30, l’undici del Figline per l’ottava giornata del girone d’andata. La squadra fiorentina viaggia con 11 punti in classifica, due lunghezze in meno rispetto al Grifone. "Ad eccezione di Morelli abbiamo recuperato tutti gli effettivi dopo il turno infrasettimanale – sottolinea il tecnico Vitaliano Bonuccelli in sede di presentazione del match – e siamo pronti per questa gara che non ritengo delicata. Il Grosseto deve vincere anche se troviamo un avversario che da cinque gare non subisce gol. Sono abbastanza fiducioso dopo il match con l’Ardea perché ho visto la reazione convincente della squadra rispetto alla brutta prestazione con la Sangiovannese e non meritavamo la sconfitta. Ci siamo allenati con tanta voglia ed ho una grande fiducia su tutti i giocatori, fiducia la quale non può venire meno per qualche intoppo di percorso così come non si può cambiare modulo". "Il Figline – prosegue il mister dei biancorossi – è una squadra che sa difendere bene, che ha una grande intensità senza palla e che sa cambiare modulo in partita. Il Grosseto è chiamato a fare la partita e per fare questo serve migliorare la qualità nei giocatori più tecnici i quali devono trovare la serenità giusta. Il Grosseto per vincere deve giocare bene, anche se a questo punto una vittoria striminzita va sempre bene, perché questo è nel dna della squadra: giocare alto, aggredire l’avversario ed essere più cinici sotto la porta avversaria essendo, tra l’altro, anche la migliore difesa del girone. Ci manca la vittoria esterna: cercheremo di colmare questa lacuna perché anche i ragazzi meritano di raggiungere questo traguardo. Senza guardare il risultati delle avversarie, ora, è il momento di cambiare marcia anche se è sempre il campo l’unico giudice – conclude il mister del Grifone – perché i ragazzi sono consapevoli delle proprie forze". Arbitro del match Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

P.P.