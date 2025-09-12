Boom di iscrizioni ai campionati csi: ben 97 squadre. Tutti pazzi per il calcio a 7

Tutti pazzi per il calcio a 7. La stagione targata Csi scatterà la prossima settimana con numeri da record per la specialità, confermando il trend di crescita delle scorse stagioni: stavolta le formazioni iscritte al campionato Open sfiorano il centinaio, 97 per la precisione, un numero in crescita di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.

La novità principale è rappresentata dall’inserimento di una terza categoria: oltre alla Golden e alla Silver, infatti, le tante neoiscritte si potranno sfidare nella Bronze League. Lunedì è in programma la consueta riunione di inizio stagione e il Csi ha dovuto spostare la sede per contenere i tanti dirigenti presenti, trasferendola da via Agosti all’oratorio di Fogliano: in serata partirà poi la Coppa Csi con la disputa dei sedicesimi di finale, appannaggio lo scorso 26 maggio dei Giuvani Preizzanisi, vincitori ai rigori sul Rio Next Gen. A partire dal 22, via ai campionati: lo scudetto è sul petto del Saxum As Ominset, che ha piegato 5-3 nella finale 2025 la rivelazione Golden Boys.