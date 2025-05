Borgo Mogliano affronta Montalto nella finale playoff per la Promozione

"Per Mogliano è un appuntamento con la storia, non è mai stata in Promozione". Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano, sottolinea l’importanza del match di oggi a Porto Sant’Elpidio contro il Montalto, la finale playoff di Prima categoria mette in palio il pass per la Promozione. "C’era tanta gente – ricorda – nella finale playoff del girone, penso che oggi ci saranno ancora più tifosi". Per il Borgo Mogliano è un momento molto importante della stagione. "Ai ragazzi – aggiunge – ho detto che è stato un grandissimo successo la vittoria dei playoff del girone, ora abbiamo questa finale che rappresenta un premio. Dobbiamo goderci questa occasione cercando di fare tutto il possibile per completare un percorso da sogno". Ma per centrare il bersaglio c’è solo la vittoria. "È una di quelle gare che va oltre le dinamiche del campionato, si gioca su campo neutro, si affrontano squadre di gironi diversi, e la differenza sarà data da chi sbaglia di meno, ma anche da chi sta meglio sul piano atletico facendo caldo". Il Mogliano dovrà vedersela con il Montalto. "Un osso duro e una squadra forte, che all’ultima giornata è stata acciuffata in testa e poi battuta nello spareggio. L’attacco è uno dei suoi punti di forza con Bruni che si è fatto valere in zona gol, ma è anche una realtà che prende poche reti".