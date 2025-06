Borgo Mogliano: dalla salvezza alla promozione in Prima Categoria

"L’obiettivo iniziale era la salvezza e ora festeggiamo la promozione". Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano, ricorda le tappe del campionato di Prima Categoria in cui la sua squadra si è presentata come matricola. "La differenza – spiega – l’ha fatta un gruppo unito e compatto, e pensare che tra nella rosa avevamo 10 nuovi giocatori e il sottoscritto. I ragazzi mi hanno seguito e creduto nel lavoro portato avanti, ma soprattutto c’è stata una società sempre molto presente". Strada facendo si è capito che si poteva alzare benissimo l’asticella delle ambizioni. "È stato poco prima di Natale – ricorda il tecnico – quando in casa abbiamo battuto una squadra forte come il Camerino, in quel momento abbiamo capito che continuando con quella costanza avremmo potuto toglierci delle soddisfazioni". Non sono mancati momenti difficili. "Ci sono stati, ricordo le sconfitte con San Claudio e Argignano, ma siamo riusciti a riprendere la marcia. La squadra ha dato dimostrazione di maturità nei momenti negativi perché non ha interrotto il cammino. Non è stato facile nemmeno dopo il passo falso a Camerino che ci ha tagliato fuori dalla lotta per il primo posto, ma anche in quella occasione i ragazzi hanno saputo reagire". In altre parole, il Borgo Mogliano ha dato dimostrazione di carattere così come in finale. "Contro Montalto si sentiva un po’ di pressione, però – ricorda Eleuteri – c’era la convinzione data dalla bella prova contro la Folgore Castelraimondo. Nella finale siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti, a un certo punto stavamo vincendo 3-0 quando c’è stato un calo di concentrazione che ha permesso agli avversari di rientrare, stavamo 3-2 e per di più in 10. Alla fine siamo riusciti a segnare il quarto gol che ha spianata lo strada per la Promozione". E dopo c’è stata la festa. "Siamo andati in paese per stare assieme ai tifosi che sono stati eccezionali perché sempre al nostro fianco. La società si è ripromessa di organizzare un altro momento di festa per domenica".

Ecco i giocatori del Borgo Mogliano: Leonardo Curzi, Tommaso Scattolini, Lorenzo Mochi, Daniele Quintili, Diego Luciani, Damiano Cervigni, Riccardo Appignanesi, Alessandro De Angelis, Fabio Campilia, Edoardo Gagliardini, Luca Romagnoli, Alex Castelli, Loris Lasku, Stefano Andreozzi, Elia Mira, Edoardo Zeqiri, Ferico Staffolani, Mirlind Zeqiri, Alessandro Sfrappini, Marco Buresta, Andrea Capenti.

Staff tecnico; Claudio Eleuteri, Simone Radenti, Giuseppe Arriva.

Dirigenti: Alessandro Pettinari, Adriano Nardi, Cristian Bevilacqua, Emilio Marozzi, Andrea Bianchini, Patrizio Luciani, Gino Micucci, Egidio Marinucci, Franco Simonella, Moreno Luchetti.