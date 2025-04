Borgo Mogliano e Folgore Castelraimondo brillano in Prima Categoria

Il Borgo Mogliano vince, continua lo splendido momento della Folgore Castelraimondo e nelle zone calde della classifica sono da segnalare i successi esterni di Real Elpidiense e Casette d’Ete. Oggi si completerà la 28ª giornata nel girone C di Prima categoria e gli occhi sono puntati a Potenza Picena dove è di scena la capolista Camerino, a Pollenza è invece ospite la Passatempese. In casa l’Argignano dimostra di avere un rendimento da primi posti, il successo sull’Elite Tolentino permette alla squadra di conquistare 29 punti sul suo campo in 14 gare. Ancora un passo falso della Belfortese che resta fuori dalla zona playoff dopo la sconfitta interna con la Real Elpidiense. Il Borgo Mogliano va a tutto gas, gioca bene e non lascia scampo al Montecosaro che sul 4-1 sbaglia un rigore. Il Portorecanati, in 10 dal 22’, aggiunge 3 punti molto preziosi in classifica ai danni del Montecassiano. Blizt della Folgore Castelraimondo che vince a San Claudio e si assicura i 3 punti che le garantiscono i playoff.

Risultati e marcatori: Argignano-Elite Tolentino 2-0 (Sartini, Rasino); Belfortese-Real Elpidiense 1-2 (43’ Bracciotti, 35’ st Thiam, 49’ st Fiecconi); Borgo Mogliano-Montecosaro 4-1 (35’ De Angelis, 45’ Buresta, 7’ st rig. Capenti, 30’ st Biagioli, 41’ st Zeqiri); Portorecanati-Montecassiano 2-0 (18’ rig. Di Francesco, 16’ st Propseri); San Claudio-Folgore Castelraimondo 0-1 (19’ st Romoli); Urbis Salvia-Casette d’Ete 0-1. Oggi: Montemilone Pollenza-Passatempese; Potenza Picena-Camerino.

Classifica: Camerino* 54; Borgo Mogliano (-2) 50; Folgore Castelraimondo 47; Potenza Picena*, San Claudio 40; Belfortese, Elite Tolentino 39; Montecassiano 38; Montemilone Pollenza*, Argignano, Portorecanati 37; Passatempese* 34; Montecosaro 30; Casette d’Ete 29; Real Elpidiense 28; Urbis Salvia (-12) 14. * una gara in meno