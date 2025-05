Borgo Mogliano supera Folgore Castelraimondo e accede alla finale playoff

Borgo Mogliano 2

F. Castelraimondo 0

BORGO MOGLIANO: Curzi, De Angelis, Cervigni, Campilia, Appignanesi, Zeqiri E., Lasku, Gagliardini, Capenti, Buresta, Sfrappini. All. Eleuteri.

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Tafa, Sparvoli, Fede, Lori S., Lispi, Carletti Orsini, Girolamini, Chioccolini, Bisbocci, Romoli, Mancini. All. Ortolani.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 16’ Lasku, 28’ st Buresta.

Il Borgo Mogliano batte la Folgore Castelraimondo e conquista la finale playoff di Prima categoria dove dovrà vedersela con Montalto che ha superato l’ostacolo Cuprense. A Trodica il Borgo Mogliano parte forte e già Lasku al 1’ si presenta solo davanti al portiere ma non riesce a superarlo. La squadra di Eleuteri passa in vantaggio: è il 16’ quando la squadra recupera palla a centrocampo e c’è la verticalizzazione per l’inserimento di Lasku che di precisione manda la palla in rete. A quel punto la Folgore Castelraimondo inevitabilmente alza il baricentro perché ha solo la vittoria per passare il turno. Il Mogliano controlla i tentativi degli avversari e cerca di mettere al sicuro il risultato in contropiede. Si va al riposo sull’1-0 e nella ripresa la squadra di Eleuteri controlla la partita quando al 28’ manda il match praticamente ai titoli di coda dopo il bel pallone messo indietro da Capenti per Buresta che dal centro area manda la palla a infilarsi a fil di palo. La Folgore non s’arrende ma Mogliano non rischia mai nulla se non su qualche palla inattiva.