Borgo Mogliano supera Montalto 4-2 e festeggia la promozione

Montalto 2 Borgo Mogliano 4

MONTALTO: Tamburini, Funari, Cancrini, D’Angelo, Silvestri (30’ st Niccolini), Gabrielli, Ruggeri, Kaja, Ricci, Bruni, Gianluca Carboni. All.: Ricciotti.

BORGO MOGLIANO: Curzi, De Angelis (15’ st Andreozzi), Cervigni, Campilia, Appignanesi, Edoardo Zeqiri, Lasku (37’ st Romagnoli), Gagliardini, Capenti (1’ st Merlind Zeqiri), Buresta, Sfrappini (12’ st Quintili). All.: Eleuteri.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 5’ Capenti, 31’ Lasku, 3’ st Buresta, 7’ st Ricci, 29’ st (rig.) Bruni, 50’ st Edoardo Zeqiri.

Note – Espulso al 20’ st Cervigni per doppia ammonizione. Spettatori: 500 circa.

Il Borgo Mogliano batte il Montalto e sale nel campionato di Promozione. E in paese inizia la festa. Al 5’ Capenti sblocca il risultato su azione d’angolo, al 31’ il raddoppio del Mogliano con il tiro da fuori area di Lasku. A inizio ripresa triplica la squadra di Eleuteri: contropiede di Cervigni che serve un assist d’oro a Buresta che calcia a rete. Il Montalto accorcia le distanze con Ricci che sfrutta una mischia a seguito di una respinta del portiere. Al 20’ il Borgo Mogliano resta in 10 per l’espulsione di Cervigni. La partita si riapre quando Bruni (29’) trasforma il rigore assegnato per il fallo su Niccolini. Il Montalto si spinge all’attacco quando Edoardo Zeqiri (50’st) manda la gara ai titoli di coda segnando il 2-4, il gol che apre la festa.