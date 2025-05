Borgo Mogliano vs Folgore Castelraimondo: sfida decisiva per la finale regionale

Oggi alle 16.30 a Trodica ci sarà il duello tra Borgo Mogliano e Folgore Castelraimondo per assicurarsi il pass per la fase finale regionale del campionato di Prima categoria. Il Borgo Mogliano ha chiuso al secondo posto il girone C e dispone di due risultati per superare il turno, mentre la Folgore Castelraimondo deve solamente battere gli avversari per accedere all’ultimo atto che assegna un posto nel campionato di Promozione. Si prevede una bella cornice di pubblico considerando l’attesa tra le due tifoserie, ma non è affatto da escludere che al match possano assistere anche altri appassionati considerando l’elevata posta in palio.

Qui Mogliano. "È una partita a sé – osserva Claudio Eleuteri, allenatore del neopromosso Borgo Mogliano – tra formazioni che hanno dimostrato di equivalersi avendo entrambe disputato un grosso campionato, noi siamo stati più costanti mentre la Folgore ha fatto un grandissimo girone di ritorno". All’andata la squadra di Eleuteri ha battuto la Folgore mentre al ritorno ha pareggiato (0-0). "La prima gara – ricorda il tecnico – non fa testo perché loro stavano attraversando un momento di difficoltà ed avevano un altro allenatore, invece quella del ritorno è più rilevante e in quella occasione hanno dimostrato di essere una formazione quadrata, difficile da affrontare, ben messa in campo. Credo che nella finale do oggi la differenza sarà data da chi saprà sfruttare meglio gli episodi e da chi saprà calarsi meglio in una partita completamente differente da quelle di campionato essendo un match da dentro o fuori, quindi con una posta davvero alta".

Qui Castelraimondo. "Ci attende un’altra finale – dice Angelo Ortolani, allenatore della Folgore Castelraimondo – e come ogni finale sfugge ai pronostici, loro hanno il vantaggio di avere due risultati a disposizione, però ciò ci dà tranquillità perché non dobbiamo difendere nulla. Naturalmente cercheremo il gol che ci permetterebbe di superare il turno, al momento l’unico dubbio è se riusciamo a recuperare Montecchia". La Folgore Castelraimondo dovrà fare i conti con il Borgo Mogliano. "Affronteremo una squadra compatta, tosta – aggiunge Ortolani – e con buone individualità, hanno in Capenti il bomber del girone. Si tratta di una squadra forte, arrivata seconda e capace di saltare il primo turno dei playoff pur avendo avuto una penalizzazione di 2 punti".