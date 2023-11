Borgo San Donnino–Lentigione non omologata. Romulo Togni torna sulla panchina del Mezzolara

Il giudice sportivo di Serie D ha rinviato l’omologazione di Borgo San Donnino–Lentigione, preso atto del preavviso di ricorso da parte della società fidentina. Il ricorso si riferisce al fatto che Nanni (foto) al 33’ della ripresa aveva realizzato un rigore toccando la palla due volte, prima con il sinistro, poi involontariamente con il destro in scivolata. Il Borgo evidenzia un errore tecnico, ma a quel punto c’erano almeno tre giocatori locali in area e il rigore doveva essere ripetuto. Per proteste è arrivata la squalifica di un turno al tecnico Vangioni e due mesi al dirigente Mario Barbieri, oltre alle due giornate per Varoli che ha spintonato Capiluppi. Quattro giornate anche al tecnico del Carpi, Cristian Serpini per offese all’arbitro. Il Mezzolara ha esonerato il tecnico Michele Nesi sostituendolo con Romulo Eugenio Togni (ex Lentigione) e ingaggiando l’ex "bagnolese" Cristian Tzvetkov dall’Atletico Castegnato (Serie D, gir. C). Imolese penalizzata di un punto per non aver pagato gli stipendi di giugno.