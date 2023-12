Boriosi e Mambrini rilanciano la Baldaccio

baldaccio bruni

3

firenze ovest

0

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Magi, Adreani, Bruschi (85’ D’Aprile), Mambrini, Torzoni, Boriosi (91’ Tresa), Mercuri (71’ Sbardella), El Motharim (75’ Autorità). All. Baldolini.

FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marghi, Ciofi, Rossi, Piazza, Nieri, Giannini (77’ Lazzeri), Bartolozzi, Kane (57’ Bourezza), Iaquinandi, Tassi (46’ Berti). All. Gardellin.

Arbitro: Poliziotto di Palermo

Reti: 17’ Mambrini, 80’ e 83’ Boriosi.

ANGHIARI – Su un terreno leggermente allentato la Baldaccio ritrova la vittoria contro un Firenze Ovest che era venuto in Valtiberina con la speranza di un rilancio in classifica, ma gli uomini di Baldolini si sono imposti con un netto 3-0. La prima occasione è per gli ospiti all11’ quando su tocco indietro di Kane capitan Bortolozzi fa partire un tiro a mezza altezza sul quale Vaccarecci con la punta delle dita riesce a deviare. Scampato il pericolo i padroni di casa passano in vantaggio. Al 17’ è Mercuri che dalla destra arriva sul fondo crossa un pallone sul quale si avvenuta Boriosi che di prima intenzione indirizza la palla verso la porta. Il portiere ospite compie un miracolo deviando la sfera sulla traversa, ma sul secondo palo è appostato Mambrini che sigla il vantaggio locale. Il primo tempo si chiude senza altri particolari cenni di cronaca con il vantaggio della Baldaccio. Pronti via nella ripresa e dopo 20 secondi Boriosi si libera al limite ma il suo tiro termina di poco alto vicino all’incrocio della traversa alla destra di Fiaschi. Al 57’ altra palla gol per i locali: fallo laterale di Pedrelli per El Motharim che dalla linea di fondo di tacco serve Boriosi appostato nei pressi del primo palo, pronto il tiro che termina sopra la traversa. Al 71’ gli ospiti restano in dieci: Sbardella subentrato da poco si invola verso l’area ospite e al limite viene steso da Nieri. Il direttore di gara decretato la punizione dal limite e l’espulsione del difensore ospite. Al 78’ altra grande occasione per la Baldaccio. Angolo di Pedrelli per Boriosi che al momento di colpire il pallone viene letteralmente abbracciato e scaraventato a terra da Ciofi, per l’arbitro è calcio di rigore.

Dal dischetto va lo stesso Boriosi che colpisce il palo interno alla destra di Fiaschi e dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta viene intercettato da un difensore che libera. Scampato il pericolo gli ospiti, seppur in dieci, si riversano nella metà campo della Baldaccio ma all’80’ Mambrini intercetta un pallone e lancia subito per Boriosi che si invola verso la porta ospite e infila per il 2-0 Fiaschi. Per gli ospiti è una botta tremenda, e così tre minuti dopo, Boriosi sigla la sua doppietta sfruttando l’assist di Sbardella.