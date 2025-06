Bosnia ed Erzegovina supera San Marino grazie a Dzeko nelle qualificazioni Mondiali 2026

Bosnia ed Erzegovina

BOSNIA ED ERZEGOVINA (4-3-3): Vasilj; Malic (1’ st Dedic), Katic (39’ st Bicakcic), Barisic (1’ st Muharemovic), Burnic; Sunjic, Hajradinovic, Tahirovic; Gigovic (1’ st Memić), Bazdar (17’ st Dzeko), Demirovic. A disp.: Hadzikic¸ Muftic, Mujakic, Huseinbasic, Basic, Saric, Kulenovic. All.: Barbarez.

SAN MARINO (4-3-3): Colombo; Fabbri, Cevoli, T. Benvenuti, Riccardi (25’ st G. Benvenuti); Golinucci, Capicchioni (1’ st Valli Casadei), Zannoni; Contadini (25’ st Mularoni), Nanni (25’ st Giacopetti), Lazzari (21’ st Sensoli). A disp.: Zavoli, Amici, Rossi, Salicioni, Matteoni, Valentini, Pasolini. All.: Cevoli.

Arbitro: Luis Godinho (Portogallo). Assistenti: Rui Teixeira (Portogallo) e Pedro Almeida (Portogallo). Quarto ufficiale: Miguel Nogueira (Portogallo). Var: André Narciso (Portogallo). Avar: Helder Malheiro (Portogallo).

Reti: 21’ st Dzeko.

Note - Spettatori 11.700. Ammoniti: Colombo, Fabbri, Dedic.

A fare la differenza tra Bosnia ed Erzegovina e San Marino nella terza gara di qualificazione ai Mondiali del 2026 è l’ex attaccante di Roma e Inter, ora al Fenerbahce, Edin Dzeko. In un clima da brividi, nonostante i 32 gradi di Zenica, a spingere verso il sold-out del Bilino Polje, gremito in tutti i suoi 11.700 posti, anche l’omaggio all’ex Roma e Juventus, Miralem Pjanic che ha salutato la Nazionale dopo 115 presenze e 17 reti segnate. Ritmo non apicale in avvio di partita, con l’unico sussulto a maturare in area bosniaca. In generale è San Marino a farsi preferire nel primo quarto d’ora e al 12’ i biancazzurri si rendono protagonisti di una grande uscita dal basso, conclusa con un corner guadagnato da Nanni. Nei due minuti successivi altrettante occasioni per i Titani, al tiro con Lazzari e Zannoni. Mira non buona. La Bosnia sfiora il vantaggio con Bazdar. Ma all’intervallo è 0-0. In avvio di ripresa un fallo in attacco vanifica il gol di tacco di Demirovic. Poi Dzeko si alza dalla panchina e all’attaccante bastano meno di cinque minuti per incidere. Il cigno di Sarajevo avvia l’azione e la conclude senza scampo per l’ex Rimini, Colombo. Che, poco dopo, nega al bomber della Bosnia il raddoppio. Matura così una sconfitta di misura, dopo una prestazione positiva e propositiva dei titani.