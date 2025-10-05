Botta e risposta. Casette Verdini avanti con Latini, l’Azzurra pareggia con Palladini

Casette Verdini

1

Azzurra Mariner

1

: Carnevali, Donnari, Ferri, Moschetta, Trinetta, Tidiane, Delfino (20’ st Morettini), Luciani (25’ st Nicolella), Latini, Ulivello (30’ st Del Brutto), Romanski. All. Lattanzi.

AZZURRA MARINER: Coccia, Nicolosi, De Vito, Manoni, Cameli (28’ st Napolano), Schiavi (42’ st Machado), Verdesi (28’ st Colletta), Rossi, Cofini, Palladini, Panza (dal 1’ st De Panicis). All. Morelli.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 18’ Latini, 5’ st rig. Palladini.

Il primo pensiero è per Alessandro Forte, il calciatore ricoverato dopo il brutto incidente stradale, che sta giocando una partita molto importante attorno al quale si è stretto il calcio regionale. Al 18’ la partita si sblocca: su una ripartenza la palla arriva al centro dell’area dove è appostato Latini che insacca. Su punizione grande occasione per raddoppiare con Ferri che non inquadra di poco la porta. Carnevali salva su Palladini. A inizio ripresa l’arbitro assegna il rigore per un presunto fallo di Donnari, dal dischetto pareggia Palladini. Nel recupero i locali vicini al gol.