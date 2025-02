BotTa e risposta. Coia non ci sta e replica duro: "Frasi diffamatorie»

Dopo le dichiarazioni di Simone Simeri, in particolare in merito all’episodio del rigore non concesso per un colpo proibito di Veron, è arrivata la risposta da parte del Tuttocuoio, con la presidentessa Paola Coia. "In tanti anni di calcio – ha detto la numero uno neroverde tramite una nota diffusa dal club – non mi è mai capitato di ascoltare parole così diffamatorie in una sala stampa". Un botta e risposta immediato che, in prima battuta, ha portato anche la società neroverde a valutare l’esistenza delle condizioni per il deferimento alla Procura Federale dello stesso Simeri e per responsabilità oggettive della Pistoiese. Stando a quanto emerso nelle scorse ore però, la situazione dovrebbe essere rientrata dopo un confronto tra la dirigenza delle due società.

MF