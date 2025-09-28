Botta e risposta. La Palmense Fermana sfiora il colpaccio. In zona Cesarini il pareggio di Antolini

Vigor Montecosaro

2

Palmense Fermana

2

VIGOR : Velaj, Merelli (18’ st Lopez), Pepi, Rossini, Tidei (14’ Beruschi), Boccanera (16’ st Colonnini), Marcantoni, Mancini, Pesaresi, Cicconetti, Antolini All. Fontinovo.

PALMENSE FERMANA: Osso, De Carolis, Silenzi, Aliffi, Compieta (47’ pt Urbani), Nazziconi F., Haxhiu, Fuglini, Nazziconi M. (39’ st Ruggeri), Cuccù, Zira All. Cardelli.

Arbitro: Chenouf di Pesaro.

Reti: 11’ Aliffi, 35’ rig. Cicconetti, 12’ st rig. Zira, 43’ Antolini.

Una partita giocata a viso aperto che non ha deluso le aspettative degli spettatori. Ospiti in vantaggio con Aliffi (11’) il cui colpo di testa non lascia scampo al portiere. Il pareggio arriva su rigore assegnato per la trattenuta ad Antolini, dal dischetto segna Cicconetti. Nella ripresa gli ospiti partono forte e Beruschi (12’ st) atterra un avversario in area, dal dischetto Zira riporta avanti i suoi. La Vigor attacca per acciuffare il pareggio con Beruschi e con Mancini. Ci pensa nel finale Antolini (43’) a deviare di testa in gol il traversone e a riportare il risultato in parità.