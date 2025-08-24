Botta e risposta tra Potenza Picena e Aurora
Ospiti avanti con Seye e nelle battute finali pareggiano i locali con la bella punizione di Ruzzier
1
AURORA TREIA
1
: Seghetti (Tomba), Foglia (Gambacorta), Romagnoli (Felic), Bellucci (Bigoni), Fiorito (Cicconofri), Ciucci (Moliterni), Vecchione (Bigoni), Tassetti (Perna), Bartolini (Garbuglia) (De Martino), Maxi (Volponi), Castellano (Ruzzier).
AURORA TREIA: Testa (Palazzo), Gabrielli (Dominino), Asteroidi (Calamita), Di Gennaro, Bartolini (Tavoni), Giuliodori (Alla), Garcia F (Zeqiri), Guzzini, Borrelli (Cacciamani), Mazzoni, Seye.
Reti: 27’ st Seye, 39’ st Ruzzier.
L’Aurora Treia al quarto test prestagionale presenta una formazione ricca di under dal primo minuto, dall’altra parte il Potenza Picena schiera diversi volti nuovi.
Il ritmo è vibrante nei primi minuti con la formazione ospite che fa la partita. Garcia e Seye creano subito due pericoli nell’area occupata da Seghetti.
Il Potenza Picena gioca con ordine e sfiora due volte il vantaggio con Castellano che manca di poco il bersaglio.
La prima frazione di gara si chiude con il tiro insidioso scagliato da Borrelli che lambisce di poco il palo.
Nella ripresa entrambi i tecnici cambiano molti interpreti. Doppia occasione in avvio per i padroni di casa con Volponi e Ruzzier. L’Aurora tenta con Cacciamani che si fa neutralizzare la conclusione da Tomba. Palazzo si mette in luce con un doppio intervento prima su Bigoni e successivamente su Volponi.
Il vantaggio dell’Aurora si concretizza al minuto 72’ con Seye che appoggia in fondo al sacco dopo aver approfittato di una sbavatura della retroguardia giallorossa. Pareggio del Potenza Picena a sei minuti dalla fine con una punizione magistralmente eseguita da Ruzzier. È il gol che vale il definitivo 1-1.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su