Bra-Livorno 0-1, gli amaranto tornano a vincere: decisivo Dionisi

Livorno, 23 settembre 2025 - Gli amaranto tornano a vincere, contro il Bra termina 1-0 per la squadra di mister Formisano che può quindi tornare a respirare dopo una prestazione convincente seppur contro una formazione tutt'altro che irresistibile.

Primi minuti combattuti al Sivori di Sestri Levante, con il Bra che approccia con decisione quella che per entrambe le formazioni è una partita decisiva. La prima occasione è però per gli amaranto che al settimo minuto si presentano dalle parti di Franzini su calcio d’angolo, la mette Cioffi incorna Marchesi ma niente da fare per il momento.

All'ottavo minuto mister Nisticò si gioca la carta Fvs per un contatto nell’area amaranto ma per l’arbitro non c’è nulla. Al 13esimo dopo alcuni minuti un po’ caotici Hamlili tenta il tiro dalla distanza, la palla supera la difesa giallorossa ma termina larga di un soffio. Altra chance per il Livorno che dopo appena un minuto si presenta ancora nell’area avversaria, grande azione di Cioffi che si libera di quattro giocatori e scarica per Marchesi che però non centra il bersaglio.

Un Marchesi indiavolato al 17esimo minuto si procura un rigore, mister Nisticò però non è d’accordo e si gioca il secondo cartellino Fvs, dopo una lunga revisione però l’arbitro conferma la propria decisione, sul dischetto si presenta capitan Dionisi che allo scadere del 20esimo minuto fa 0-1 per il Livorno.

Nei minuti successivi i ragazzi di mister Formisano cercano di sfruttare il momento positivo e vanno all’assalto dell’area avversaria, al 24esimo minuto infatti è mister Formisano a richiedere l’intervento dell’Fvs per un contatto sospetto nell’area del Bra, ma l’arbitro dopo la revisione dice che non c’è nulla. Prova a reagire il Bra al 28esimo minuto con una punizione al limite dell’area, ma il tiro di Sinani si infrange sulla barriera amaranto.

La seconda metà del primo tempo è perlopiù priva di insidie per la difesa amaranto con il Bra che fatica a mantenere il possesso e creare situazioni pericolose. I giallorossi si accendono nei minuti finali della prima frazione ma gli amaranto riescono a mantenere il controllo della partita chiudendo il primo tempo in vantaggio di un gol.

Nel secondo tempo si riapre la battaglia con tanti ribaltamenti di fronte ed occasioni da un parte e dall’altra, al 54esimo minuto pasticcia Ghezzi ma Ciobanu salva il risultato con un grande parata in spaccata. Al 60esimo grande occasione per Dionisi che grazie all’ottima palla di Biondi si trova davanti alla porta avversaria, scivola però il capitano amaranto e l’azione si conclude con un nulla di fatto. Il Livorno si rifugia quindi in un buon possesso palla, facendo correre i giallorossi e cercando di creare una buona occasione per far male ai padroni di casa.

Grandissima azione al 77esimo, scambiano bene Panioli e Marchesi con quest’ultimo che conclude a botta sicura, para Franzini ma era tutto fermo per fuorigioco.Altra grande azione amaranto con Biondi che all'81 esimo tenta il gol in rovesciata con la palla che termina di poco al di sopra della traversa. Al 91esimo blocca Ciobanu il colpo di testa di Sinani che si era reso pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Regge il Livorno agli ultimi arrembaggi del Bra che tenta il tutto per tutto nei minuti finali senza però ottenere successo. Ottengono invece i tre punti gli amaranto che tornano finalmente a vincere dopo la lunga serie di sconfitte.