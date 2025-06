Bra-Livorno 1-4, è finale per gli amaranto

Bra (Cuneo), 1 giugno 2025 – Il Livorno conquista la finale della poule scudetto mettendo in campo una prestazione indimenticabile contro i piemontesi del Bra che si sono dovuti arrendere sul risultato di 1-4. Gli amaranto hanno approcciato con grinta la sfida contro i piemontesi procurandosi già a partire dai primi minuti diverse occasioni per il vantaggio, la prima al quinto minuto con una bella punizione di Dionisi che sfiora il palo uscendo di poco. Al 13esimo minuto arriva una nuova occasione per gli amaranto sempre con Dionisi che dopo il palo colpito dai compagni non riesce a ribadire in porta sul rimpallo. Un vero e proprio assalto nella prima fase del match quello messo in atto dai giocatori di Indiani che al 16esimo minuto sfiorano il vantaggio grazie al destro di Regoli messo in calcio d’angolo da un ottimo intervento del portiere di casa. Proprio dagli sviluppi di un calcio d’angolo gli amaranto cercano ancora il vantaggio in ben tre occasioni con Siniega, Bonassi e Dionisi le cui conclusioni vengono però respinte da una grande prestazione del portiere giallorosso.

Dopo gli assalti continui dell’U.S Livorno il Bra prova a reagire ma Dionisi recupera un'ottima palla a centrocampo dando inizio all’azione che porterà Bonassi a procurarsi un rigore decisivo al 21esimo minuto. Dal dischetto va proprio Dionisi che non sbaglia e infila la rete difesa strenuamente da Ribero. Al 28esimo Ciobanu effettua un grande intervento con i pugni sul tiro improvviso di Giallombardo, il portiere amaranto viene nuovamente chiamato in causa al 30esimo minuto sul tiro rasoterra di Minaj. Nella seconda metà del primo tempo il Bra prova ed essere più propositivo, grande intervento di Fancelli al 32esimo che impedisce una pericolosa ripartenza giallorossa, ma la squadra di casa ci riprova e al 35esimo spreca una buona occasione con Aloia che si fa ipnotizzare da un ottimo Ciobanu. Fase delicata per gli amaranto che dopo il vantaggio hanno abbassato il proprio baricentro facendosi schiacciare dalla squadra di casa. Dopo una fase difficile gli amaranto aumentano le distanze grazie alla rete di Marinari su assist di Fancelli allo scadere del primo tempo.

Gli amaranto rientrano in campo così come ne erano usciti, decisi, Regoli recupera un buon pallone e serve Dionisi che al 47esimo trova nuovamente il gol portando gli amaranto sul 3-0. Il Bra risponde al 17esimo minuto del secondo tempo ed accorcia le distanze con il rasoterra di Minaj, Ciobanu non può nulla. Dopo il gol del 3-1 il Bra torna a crederci, grande parata di Ciobanu sul tiro di Sganzerla al 21esimo del secondo tempo. Il Bra ha la possibilità di accorciare le distanze al 75esimo dal dischetto, Vallini entrato da poco regala un rigore agli avversari, Ciobanu però si conferma imbattibile sui rigori parando la conclusione di Costantino. Altra doccia fredda per i giallorossi del Bra che dopo il rigore sbagliato incassano anche il gol del 4-1 grazie alla rete di Rossetti al 83esimo che mette fondamentalmente fine alla partita.

Il tabellino:

Bra (3-5-2): Ribero; Legal, Sganzerla, Zanon (12' Cannatelli); Mawete, Giallombardo (53' Chiabotto), Gerbino, Perseu (65' Sangaré), Pautassi; Minaj (82' Sardo), Aloia (53' Costantino). A disposizione: Ariello, Tos, Rosa, Capraro. All. Nisticò

Livorno (4-3-3): Ciobanu; Fancelli, Brenna, Siniega (69' D'Ancona), Parente; Bonassi, Hamlili (69' Vallini), Bellini; Marinari (80' Arcuri), Dionisi (57' Rossetti), Regoli (57' Malva). A disposizione: Tani, Calvosa, Ndoye, Botrini. All. Indiani

Arbitro: Andrea Mazzer di Conegliano

Reti: 22' rig. Dionisi, 45'+3' Marinari, 49' Dionisi, 62' Minaj, 83' Rossetti.