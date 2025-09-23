Bra-Livorno, le pagelle degli amaranto

Livorno, 23 settembre 2025 - Una vittoria che vale oro per gli amaranto che questa sera al Sivori strappano i tre punti al Bra di mister Nisticò grazie al rigore di Dionisi. Buona prestazione del Livorno che può tornare a respirare dopo le quattro sconfitte consecutive, gli amaranto proteggono la propria porta ma faticano ancora sfruttare le tante occasioni create, per ora però un passo alla volta. Ecco le pagelle di Bra - U.S Livorno:

Ciobanu: 7 Non un grande lavoro per lui, regala un calcio d’angolo agli avversari per aver tenuto troppo il pallone e salva il vantaggio amaranto nei primi minuti della ripresa..

Ghezzi: 6 Buona la prima parte della partita, pasticcia un po’ nell’avvio del secondo tempo nel complesso una buona prestazione. Dal 70esimo Baldi: S.v

Noce: 6 Provvidenziale il suo rientro che regala un po’ di stabilità alla difesa amaranto, qualche errore anche per lui ma niente di troppo grave.

Gentile: 6.5 Bene la fase difensiva ma soprattutto molto propositivo in attacco dove più volte ha provato la sovrapposizione con Cioffi. Dal 55esimo Antoni: 6 Meno incisivo rispetto al solito complice anche un Livorno che costruisce di più a centro campo.

Mawete: 6.5 Prestazione ordinata, molto attento in fase difensiva, bravo a far valere il fisico.

Odjer: 6.5 Fa valere la sua esperienza, dà concretezza al centrocampo amaranto recuperando tante palle e ripiegando bene in difesa. Dal 45esimo Welbeck: 6 Un buon ingresso, porta avanti il lavoro del compagno facendo da filtro fra centrocampo e difesa.

Hamlili: 7 Buona partita con un paio di conclusioni interessanti verso la porta avversaria, ottimo lavoro non solo sul campo ma anche per quanto riguarda gli animi dei compagni.

Biondi: 6 Il meno coinvolto del reparto offensivo amaranto, poco preciso nelle giocate, all’81 va vicinissimo ad un gol spettacolare in acrobazia, secondo tempo in crescendo.

Marchesi: 7 Il numero 95 è divenuto ben presto indispensabile per il gioco amaranto, partita dopo partita si conferma tra i migliori, oggi la sblocca lui procurandosi il rigore.

Cioffi: 6.5 Altra buona prestazione di Cioffi che continua a far valere le proprie qualità con dribbling e giocate degne di nota, quando parte contenerlo è difficile. Dal 70esimo Panaioli: S.v Entra molto bene in partita creando delle buone occasioni sul finire del secondo tempo.

Dionisi: 7 Poco da dire sul capitano, porta in vantaggio gli amaranto e gioca per la squadra, prezioso anche nei ripieghi difensivi. Dall’80esimo Panattoni: S.v.