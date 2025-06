Bra-Livorno 1-4, le pagelle degli amaranto

Bra (Cuneo), 1 giugno 2025 – Gli amaranto travolgono per 4-1 i padroni di casa del Bra e accedono con decisione alla finalissima della corsa scudetto di serie D. Una prestazione da incorniciare quella messa in campo quest'oggi all'Attilio Bravi dai ragazzi di mister Indiani, ecco le nostre pagelle:

Ciobanu: 8 Partire titolari in una semifinale dopo tante partite in panchina non è facile ma lui si fa trovare pronto e difende con degli ottimi interventi la porta amaranto, fondamentale in occasione del rigore, dal dischetto non lo supera nessuno.

Fancelli: 7.5 Mette in campo una grande prestazione, attento sia in difesa, dove effettua delle chiusure importanti, che in attacco servendo l’assist per il 2-0.

Brenna: 7 Pochi brividi per la difesa, il rischio era abbassare l’attenzione ma Brenna fa valere la sua esperienza e mantiene alta l’attenzione del reparto difensivo.

Siniega: 7 Fa quello che va fatto, ordinato e attento. (Dal 69esimo D’Ancona: 6.5 Entra bene, fondamentale il suo intervento su Sangarè al 74esimo).

Parente: 7 Una buona prestazione anche per lui sulla fascia salta l’uomo e mette delle buone palle, si fa trovare pronto anche in difesa.

Bonassi: 7.5 Lotta fra centrocampo ed attacco fondamentale per sbloccare la partita, è lui a procurarsi il rigore.

Hamlili: 7 Ormai ci siamo abituati alle sue grandi prestazioni e anche oggi non è stato da meno, recuperi corsa e qualità. (Dal 69esimo Vallini: 5 Entra e causa il rigore che poteva riaprire la partita).

Bellini: 7 Il suo lavoro a centrocampo è fondamentale, recupera palla e smista per il compagni. Marinari: 7.5 Fa valere le proprie qualità tecniche, buona prestazione impreziosita dalla rete. (Dal 75esimo Arcuri: s.v).

Dionisi: 8.5 Fa tutto lui, la difesa giallorossa se lo ricorderà per molto tempo, dribbling ed esperienza per il bomber amaranto che prima porta in vantaggio gli amaranto dal dischetto e poi li porta sul 3-0. (Dal 57esimo Rossetti: 7.5 Ottimo ingresso,aumenta il vantaggio degli amaranto segnando il 4-1 e aiuta i compagni nella fase difensiva).

Regoli: 7 Torna titolare dopo tante partite in panchina ma si fa trovare pronto, prende parte a tutte le reti amaranto. (Dal 57esimo Malva: 6.5 Non riesce a far valere la sua qualità come al solito ma contribuisce al successo degli amaranto).