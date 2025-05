Braccagni, il primo nome nuovo è il mister. In panchina tornerà Filippo Galeotti

Filippo Galeotti torna ad allenare il Braccagni, mentre Diego Tosi sarà a Riotorto. Con la fine dei campionati e degli spareggi è già tempo di calciomercato.

Diego Tosi non è più l’allenatore del Braccagni (Terza categoria) ed approda al Riotorto in Seconda categoria. La società gialloverde del Braccagni ha salutato dopo due stagioni il proprio allenatore, puntando su Filippo Galeotti. Dopo il comunicato congiunto di alcune settimane fa della società Fcd Braccagni e del tecnico Tosi dove annunciavano il divorzio a fine stagione dopo l’ultima giornata in cui i gialloverdi erano ospiti della capolista Alberese, si era già scatenato il toto-allenatore per il successore in panchina. Tosi e il Braccagni infatti avevano già deciso che questa sarebbe stata la loro ultima stagione insieme. Il mister maremmano (con tutto il suo staff) guiderà la formazione del Riotorto avendo trovato i giusti accordi con il presidente Alberto Romagnoli. Tosi andrà a sostituire Zeza che si è accasato al San Vincenzo. E il Braccagni è così piombato su Filippo Galeotti, allenatore che già in passato aveva portato i gialloverdi dalla Terza alla Seconda categoria e che nella stagione scorsa aveva iniziato ad allenare la Castiglionese in Seconda categoria, prima di lasciare con le proprie dimissioni. Galeotti potrebbe essere il giusto profilo per un Braccagni che ha sempre lanciato tecnici giovani e che sono cresciuti nel corso degli anni e che sanno lavorare con i giovani.