Braccio di ferro al Tubaldi. Recanatese, voglia di bis

Il trittico settimanale che potrebbe rappresentare la prima vera svolta della stagione, si apre per la Recanatese ricevendo il Termoli che, poco più di quattro mesi fa, guadagnò al Tubaldi una salvezza diretta che ad un certo punto sembrava insperata. Chiaramente nessuno si aspetta qualche credito di riconoscenza ed anzi l’unica cosa del match odierno che appare quasi scontata è che ci sarà battaglia perché un’eventuale vittoria permetterebbe, ad una delle due compagini attualmente appaiate a quota tre, di fare un bel balzo in graduatoria ed approcciare ai prossimi impegni con il morale alle stelle.

I molisani si sono affidati in panchina all’esperienza di Fulvio D’Adderio che in passato ha allenato anche clubs blasonati come Spezia, Catanzaro, Venezia ed Empoli e che, da giocatore, si è fatto apprezzare, come ala destra anche nelle Marche con i tre anni trascorsi ad Ancona e culminati con la promozione in "B" nel 1988. Il ds Pino De Filippis ha cambiato parecchio, con l’obiettivo di evitare le sofferenze della scorsa stagione, prendendo, tra gli altri l’esterno offensivo Mercuri dall’Ostia Mare, il difensore under dal Benevento Avolio, la punta Manara, transitato a San Marino e Forlì e contattato anche dalla Recanatese ed il 23enne Marco Biguzzi, già 110 presenze in categoria alle spalle.

Sfortunato invece sin qui Giordano Bardeggia, ex capocannoniere dell’Eccellenza con l’Urbino, che ha subito un serio infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per diverse settimane. Un avversario il cui valore è tutto da scoprire e contro il quale occorrerà adottare tutte le cautele del caso. Savini dovrà fare a meno di Chiarella, oltre ai "soliti" Beruschi e Moruzzi e prima convocazione anche per il giovane Gori, giunto fresco fresco dalla Ternana. In pole position, per una maglia da titolare, Pierfederici.

La gara sarà diretta da Ravara di Valdarno (una quarantina di presenze in D) coadiuvato da Barretta di Pistoia e Scorteccia di Firenze. Probabile formazione: Zagaglia, Giusti, Fiumanò, Ghio, Mordini; Ferro, Domizi; Pierfederici, D’Angelo, Capanni, Lovotti.