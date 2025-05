Braccio di ferro. Botta e risposta tra Aurora e Azzurra Colli

Aurora Treia

1

Azzurra Colli

1

AURORA : Testa, Ballanti, Dominino (37’ Cacciamani), Romagnoli F, Marini, Bartolini, Pottetti (57’ Filacaro), Garcia F, Arias (67’ Bonifazi), Borrelli (78’ Allegretti), Wali (52’ Giuli). A disp.: Tiberi, Kovaci, Asteroidi, Seye. All.: Nocera.

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Filipponi (85’ Acciarri), Gabrielli, Rinaldi, Pampano (78’ Galli), D’Amicis (78’ Spadoni), Liberati, Valentini, Regnicoli. A disp.: Finori, Aceto, Caponi, Scarpantoni, Angelini, Mascaretti. All.: Vagnoni.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 61’ rig. Borrelli, 95’ Galli.

Aurora Treia e Atletico Azzurra Colli si sfidano in un match che mette in palio punti pesanti per la zona playoff. Il punteggio si sblocca al 61’: Borrelli trasforma dal dischetto il rigore contestato dagli ospiti che poi colpiscono due traverse con Liberati e Valentini. Il pareggio dell’Azzurra Colli si concretizza al 95’: Guido Galli insacca dopo aver ricevuto l’assist perfetto del compagno.