Branzi, palla al centro. Si riparte grazie ai giovani
Nel piccolo comune dell’Alta Val Brembana il calcio mancava da tempo. Un gruppo di amici col sostegno del sindaco ha riacceso l’ entusiasmo.
BRANZI (Bergamo)Metti insieme un gruppo di ragazzi con un presidente anche lui giovanissimo (appena 27 anni), qualche divisa con il nuovo logo e l’amministrazione comunale (sindaco Angelo Rossi in testa) a fare un gran tifo ed ecco che il pallone torna a rotolare nell’Alta Valle. Certo, gli avversari del weekend si chiamano Zogno e Gerosa, Oltre il Colle e Poscante (i rivali di domenica) e il campionato è quello di calcio a 7 provinciale (Bergamo) organizzato dal CSI ma tanto basta per restituire allegria e passione ad una comunità intera che altro non aspettava.
Dopo anni di “latitanza“ sul territorio, il calcio è finalmente tornato a Branzi grazie ad un’idea nata fra amici ed uno slogan che dice tutto: “Meno social, riportiamo i ragazzi al campo”. Detto fatto. Prima il lancio proprio sul web e l’invito ad aderire, poi qualche settimana fa la presentazione della squadra in “pompa magna“ sul campo (di gioco e di allenamento) comunale di via Cagnoli, come raccontano i ragazzi sulla loro pagina “instagram“ ai 509 followers "grazie anche al sostegno delle attività del territorio, un sogno è diventato realtà".
Nessun dettaglio è stato trascurato: "Nel nostro nuovo logo al centro c’è un falco in volo che afferra un pallone: simbolo di forza, determinazione e dominio. È lui a regnare sulle vette più alte, proprio come vogliamo fare noi. Le tre punte dorate rappresentano le montagne del nostro territorio, mentre i colori rosso e giallo richiamano lo stemma del Comune, sottolineando il nostro legame con la comunità". Le divise rappresentano un motivo d’orgoglio in più: "La maglia che indossiamo racconta una storia fatta di impegno, di sogni, appartenenza. La portiamo con orgoglio e passione in ogni sfida, uniti".
E così nell’Alta Val Brembana, in un comune a un’altitudine di 874 metri sul livello del mare dove vivono appena 616 abitanti, si è riacceso l’entusiasmo, per un progetto che non è solo legato al calcio: "Vogliamo dare nuova energia a Branzi e a tutta l’Alta Valle. Riaccendere nei giovani la passione autentica per il pallone, quella che ci faceva stare per ore al campetto senza pensare ai cellulari o a internet. Crediamo nello sport come strumento per creare legami". Perciò, nonostante la presenza di qualche “senatore“, l’età media della squadra (e del club) è bassa, ma tutti fanno tutto e tutti sono convinti che si possa davvero ricostruire qualcosa di nuovo e che possa affondare le radici nella storia locale. Il presidente Spinelli ha le idee chiarissime: "Noi desideriamo che sia una società solida e duratura, capace di coinvolgere il presente e il futuro della nostra comunità. Siamo un gruppo ambizioso e determinato: in campo cerchiamo di dare il massimo, ma conta ancor di più crescere insieme, come vero gruppo di amici in uno spogliatoio".
Determinante e prezioso, si diceva, il sostegno del Comune che ha messo a disposizione un impianto agibile, grazie anche al contributo diretto della società nella manutenzione dei servizi e dell’attrezzatura. Ora però bisogna riaddrizzare la classifica: avvio non felicissimo, con tre sconfitte in tre partite (2 gol fatti e 6 subìti). L’importante, però, è far rotolare quel benedetto pallone.
