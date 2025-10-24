Branzi, palla al centro. Si riparte grazie ai giovani

BRANZI (Bergamo)Metti insieme un gruppo di ragazzi con un presidente anche lui giovanissimo (appena 27 anni), qualche divisa con il nuovo logo e l’amministrazione comunale (sindaco Angelo Rossi in testa) a fare un gran tifo ed ecco che il pallone torna a rotolare nell’Alta Valle. Certo, gli avversari del weekend si chiamano Zogno e Gerosa, Oltre il Colle e Poscante (i rivali di domenica) e il campionato è quello di calcio a 7 provinciale (Bergamo) organizzato dal CSI ma tanto basta per restituire allegria e passione ad una comunità intera che altro non aspettava.

Dopo anni di “latitanza“ sul territorio, il calcio è finalmente tornato a Branzi grazie ad un’idea nata fra amici ed uno slogan che dice tutto: “Meno social, riportiamo i ragazzi al campo”. Detto fatto. Prima il lancio proprio sul web e l’invito ad aderire, poi qualche settimana fa la presentazione della squadra in “pompa magna“ sul campo (di gioco e di allenamento) comunale di via Cagnoli, come raccontano i ragazzi sulla loro pagina “instagram“ ai 509 followers "grazie anche al sostegno delle attività del territorio, un sogno è diventato realtà".

Nessun dettaglio è stato trascurato: "Nel nostro nuovo logo al centro c’è un falco in volo che afferra un pallone: simbolo di forza, determinazione e dominio. È lui a regnare sulle vette più alte, proprio come vogliamo fare noi. Le tre punte dorate rappresentano le montagne del nostro territorio, mentre i colori rosso e giallo richiamano lo stemma del Comune, sottolineando il nostro legame con la comunità". Le divise rappresentano un motivo d’orgoglio in più: "La maglia che indossiamo racconta una storia fatta di impegno, di sogni, appartenenza. La portiamo con orgoglio e passione in ogni sfida, uniti".

E così nell’Alta Val Brembana, in un comune a un’altitudine di 874 metri sul livello del mare dove vivono appena 616 abitanti, si è riacceso l’entusiasmo, per un progetto che non è solo legato al calcio: "Vogliamo dare nuova energia a Branzi e a tutta l’Alta Valle. Riaccendere nei giovani la passione autentica per il pallone, quella che ci faceva stare per ore al campetto senza pensare ai cellulari o a internet. Crediamo nello sport come strumento per creare legami". Perciò, nonostante la presenza di qualche “senatore“, l’età media della squadra (e del club) è bassa, ma tutti fanno tutto e tutti sono convinti che si possa davvero ricostruire qualcosa di nuovo e che possa affondare le radici nella storia locale. Il presidente Spinelli ha le idee chiarissime: "Noi desideriamo che sia una società solida e duratura, capace di coinvolgere il presente e il futuro della nostra comunità. Siamo un gruppo ambizioso e determinato: in campo cerchiamo di dare il massimo, ma conta ancor di più crescere insieme, come vero gruppo di amici in uno spogliatoio".

Determinante e prezioso, si diceva, il sostegno del Comune che ha messo a disposizione un impianto agibile, grazie anche al contributo diretto della società nella manutenzione dei servizi e dell’attrezzatura. Ora però bisogna riaddrizzare la classifica: avvio non felicissimo, con tre sconfitte in tre partite (2 gol fatti e 6 subìti). L’importante, però, è far rotolare quel benedetto pallone.