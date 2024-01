Brega fa solo gol bellissimi: "Per il Viareggio do tutto"

Si conferma imbattuto e imbattibile fino a questo momento il Viareggio di Stefano Santini in questo campionato di Promozione. Le zebre non perdono mai, raramente subiscono gol e anche domenica sono andate ad imporsi là dove nessuno ci era riuscito in questa stagione: a Grazzano, col Luco. Dall’altra parte c’è invece un Pietrasanta che non decolla e che se continua di questo passo, con la pareggite recente, non riuscirà a risalire sul treno playoff. La “cura“ Giuseppe Della Bona (nella foto sopra, a destra) è iniziata intanto dal sistemare la fase difensiva rendendo la squadra meno vulnerabile (determinanti ieri l’altro le parate del nuovo numero uno biancoceleste Leonardo Citti) però adesso devono arrivare i gol mancati nel doppio 0-0 prima a Maliseti e poi a Casalguidi. Sul fronte mercato a giorni dovrebbe arrivare il tesseramento ufficiale dello svincolato 40enne mediano Samuele Ceciarini che già da settimane si allena con il Pietrasanta.

Il personaggio della domenica tuttavia è Cristian Brega (nella foto sopra, a sinistra), bomber viareggino che con la maglia della squadra della sua città segna solo gol belli. Con la rovesciata sblocca-partita di domenica fanno 9 centri (tutti su azione) in questo campionato. Niente male senza rigori, come pure i 6 sigilli (5 in campionato e 1 in Coppa: pure questi tutti su azione) del suo nuovo “gemello del gol“ Gabriele Ceciarini con cui l’intesa funziona a meraviglia.

Cristian, tu e ’Cecio’ continuate a far gol e la squadra vince.

"Sì, anche questa domenica abbiamo fatto entrambi due bei gol. Ma la cosa fondamentale è la vittoria della squadra. Era una trasferta insidiosa, su un campo piccolo e contro un’avversaria in formissima. Senza dimenticare che avevamo giocato anche mercoledì sera una partita assai dispendiosa a Monsummano contro il Casalguidi".

Della rovesciata-gol che dici?

"Che non sono i miei gol (ride, ndr). Non ci sono abituato. Credo che sarà il primo e l’ulltimo così. Nella stessa azione ha provato la rovesciata Ceciarini prima di me, lui che è specialista in questo tipo di giocata, ma stavolta l’ha “ciccata“ e allora c’ho provato io ed è andata bene".

E poi l’esultanza dagli Ultras.

"È sempre bellissimo festeggiare con loro. Per la maglia della mia città io dò sempre tutto".