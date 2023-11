Briglia d’oro. Appuntamento a Le Volte di Vico Bello. Presenti e premiati Sacchi e Calzona

Tutto è pronto per l’appuntamento annuale con la Briglia d’Oro - il premio promosso dall’Aiac, Associazione italiana Allenatori di calcio, sezione di Siena - giunta alla 30ma edizione. L’evento si terrà lunedì a Le Volte di Vico Bello, in viale Bianchi Bandinelli, 14, alla presenza dei mister Francesco Calzona, tecnico della Slovacchia, la cui squadra si è recentemente qualificata agli Europei, e Arrigo Sacchi, al quale verrà consegnato il Premio alla Carriera. Nel corso della serata saranno premiati anche agli allenatori del territorio che si sono particolarmente distinti. Il programma della giornata prevede uno stage, a partire dalle 18, tenuto da Francesco Calzona (nella foto). Alle 19,30 seguirà l’aperitivo, alle 20,30 inizierà la cena aperta al pubblico. E’ possibile prenotarsi contattando il 3804304698 o scrivendo una mail a info@aiacsiena.it. Il costo della cena è di 35 euro per gli associati e di 40 per i non associati. Rimangono pochi posti.