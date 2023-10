Brito non perdona. Passa il Sant’Agostino

Bentivoglio

0

S. Agostino

1

BENTIVOGLIO: Sammarchi, Canova, Colussi, Mantovani, De Brasi, Bonandin, Bartolucci (1’ st Matta), Greco, Mignani (15’ st Parmeggiani), Monducci (35’ st Colle), Callegari (23’ st Shelest). All.: Gelli.

S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri, Zanon, Fiorini, Iazzetta, Gasparetto, Schiavon, Roda, Brito, Lodi (13’ st Lenzi), Gherlinzoni (35’ st Gilli).

All.: Cavallari.

Arbitro: D’eusanio di Faenza.

Rete: 46’ pt Brito (S).

Note: ammoniti: Canova (B), Parmeggiani (B), Zanon (S), Lenzi (S).

Vittoria esterna di misura per il Sant’Agostino in casa del Bentivoglio. Partita che nei primi minuti risulta abbastanza bloccata, con un possesso palla che si sviluppa prevalentemente nella parte centrale del campo. Nel primo quarto d’ora sono gli ospiti ad avere le redini del gioco, ma non riescono a produrre nessuna azione degna di nota. Quando siamo al 20’ ci prova Callegari dal limite dell’area con una conclusione che costringe ad un intervento prodigioso Costantino, bravo a deviare la palla fuori dallo specchio. Poco dopo, ancora il Bentivoglio in avanti. Stavolta la conclusione, sempre dal limite, è di Canova: nuovamente la risposta di Constantino è impeccabile. La prima frazione sembra volgere a termine a reti inviolate, e invece al 1’ di recupero arriva il gol che sblocca il risultato: discesa di Gherlinzoni, che arriva sul fondo e crossa la palla verso il centro dell’area, batti e ribatti, arriva poi Brito che non si fa pregare e spedisce la palla oltre la linea di porta. Termina il primo tempo e si passa alla ripresa. Ci prova Canova direttamente da calcio di punizione, ma il portiere ospite come sempre non si fa sorprendere. Quando siamo al 15’, occasione per il raddoppio ospite: Brito riceve palla in area, controlla, ma al momento della conclusione scivola e spedisce la palla sopra la traversa. Nei minuti finali della partita non si registrano altre potenziali occasioni da rete e la squadra ospite si dimostra ben organizzata nella gestione del vantaggio, fino al triplice fischio del direttore di gara.