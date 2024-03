Brugnato pari col Segesta. Si conferma al primo posto

Brugnato

0

Segesta

0

BRUGNATO: Bleve, Ferrari M., Terribile (65’ Polani), Pellistri, Del Vigo, Quaranta, Esposito (85’ Beverinotti M.), Cidale, Toso (70’ Baccelli), Gavini, Lorenzini (72’ Lufrano). All. Lunghi.

SEGESTA: Bodi, Coku, Di Dio, De Martini, Scarpino S., Rolandelli, Baroni Federico, Giacopello, Podestà (75’ Rizzo), Cizmja, Barbieri (55’ Baroni Filippo). All. Ghio.

Arbitro: Di Maria di Chiavari.

Note: al 24’ Bleve para un rigore a Di Dio.

BEVERINO – Termina 0-0 il big match della 21ª giornata del girone E di Prima categoria tra la capolista Brugnato ed il Segesta che la segue ad una sola lunghezza. Al ‘Colombo’ di Beverino restano pertanto immutate le distanze tra le due contendenti e questo dimostra l’equilibrio che regna in questo girone ed inoltre questo risultato di parità potrebbe favorire l’inserimento nella lotta al vertice di qualche altra squadra essendo una classifica molto corta con distacchi minimi tra le contendenti. I sestresi potrebbero passare in vantaggio al 24’ ma Bleve è bravissimo a parare un rigore a Di Dio il quale, servito da Cizmja, è atterrato in area da Esposito. Al 65’ gran punizione di Toso che deviata da un difensore esce fuori di pochissimo. All’89’ il neoentrato Baccelli smarca Gavini che a tu per tu col portiere calcia a botta sicura ma Bodi gli dice no con una grande parata. Si chiude così con un giusto risultato di parità un’equilibrata e combattuta partita nella quale le due squadre si sono difese molto bene concedendo poco.

P.G.