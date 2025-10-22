Brutta notizia per i tifosi del Cavallino: stop alla vendita dei tagliandi dopo il divieto del prefetto. Intanto Gigli rinnova fino al giugno 2027. Trasferta vietata al Liberati: niente biglietti

AREZZOLa notizia era nell’aria ed è stata ufficializzata nel pomeriggio di ieri: la trasferta di sabato al "Liberati" di Terni sarà senza tifosi amaranto. Il prefetto della città umbra Antonietta Orlando, infatti, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive con determina n. 35 del 15 ottobre scorso e sentito il parere del Questore di Terni, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo, anche per il settore ospiti. "La decisione – si legge nella nota della Prefettura di Terni – deriva dall’annosa rivalità che contrappone le due tifoserie, più volte degenerata in comportamenti violenti ad opera di entrambe le compagini".

Il riferimento è, soprattutto, all’ultimo episodio del 29 settembre 2024, ad Arezzo, quando prima dell’incontro tra amaranto e rossoverdi, in un’area poco distante dallo stadio "Comunale", gruppi di sostenitori aretini e ternani vennero a contatto, dando luogo a scontri e causando anche un incendio sedato dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo l’esodo di Ravenna, nonostante l’imposizione della tessera del tifoso, stavolta per i tifosi aretini non ci sarà modo di vedere gli amaranto, se non in tv.

Venendo a note più liete, la società amaranto ha invece comunicato il rinnovo del contratto di Nicolò Gigli (nella foto): il difensore centrale, 30 anni il prossimo gennaio, si lega dunque al Cavallino fino a giugno 2027. "Arrivato ad Arezzo nella stagione 2024-2025 – scrive la società amaranto – ha contribuito con serietà e impegno al percorso della squadra, rappresentando un esempio di affidabilità e spirito collettivo".

Infine, c’è attesa per conoscere l’entità dell’infortunio di Shaka Mawuli: ieri il centrocampista ha effettuato la risonanza magnetica al ginocchio che aveva subìto un’iperestensione a Ravenna e oggi si attende il responso del medico.

Luca Amorosi