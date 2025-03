Brutta notizia per il Montefano. Fano escluso dal campionato. Ecco la classifica aggiornata

Il Fano è stato escluso dal campionato di Eccellenza e così è stata ridisegnata la classifica con il Montefano scavalcato dal Fabriano Cerreto. Del resto tutte le squadre avevano battuto il Fano e quindi sono stati tolti i 6 punti, mentre Fabriano, Urbino e Atletico Mariner hanno pareggiato e quindi ci hanno guadagnato. "Sapevamo che avremmo dovuto lottare ancora prima dell’esclusione del Fano dal campionato e dalla nuova classifica". Peppino Amadio, tecnico del Montefano, analizza la situazione. "Ci attendono quattro battaglie, a partire – aggiunge – da quella con l’Urbania. Mancano quattro gare, due in casa, in cui dovremo fare il massimo pensando a una partita per volta". I viola sono reduci dall’importante pareggio a Montegranaro. "Adesso – spiega il tecnico del Montefano – ogni punto diventa fondamentale, quello di domenica a Montegranaro ci ha dato continuità a livello di prestazione rimasta su un buon livello dopo quella offerta con la Maceratese, sebbene non abbia portato punti". Domenica il Fabriano Cerreto sarà spettatore perché avrebbe dovuto giocare con il Fano. "Non è bello – dice Gastone Mariotti, tecnico del Fabriano Cerreto – che venga cambiata la classifica, anche se noi ne beneficiamo, quando mancano quattro gare alla conclusione. Aspetteremo di conoscere i risultati dagli altri campi e dal turno successivo dovremo impegnarci per migliorare la classifica che si è accorciata". Il Fabriano Cerreto ha conquistato 3 punti nell’ultimo match a Urbania. "Quel successo ci ha trasmesso maggiore tranquillità. Ma nel calcio mai dire mai, bisogna rimanere attenti e ci alleneremo con continuità". Questa vicenda lascia tanta amarezza. "La situazione – spiega Amadio – è stata gestita male e il campionato è falsato perché non si può ridisegnare a quattro turni alla fine una classifica delineata dopo sei mesi". Sulla stessa lunghezza d’onda Mariotti. "Spero almeno – dice – che sia l’ultimo episodio, ma si dice sempre così. Se guardiamo alla Lega Pro si nota che ultimamente sono stati estromessi due club. Mi dispiace per la città di Fano, il mio pensiero corre ai giocatori per i rimborsi, non nascondo che sono rimasto sorpreso che questa società abbia durato così a lungo".