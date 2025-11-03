Brutta partita. Osimana, prestazione deludente. La Civitanovese esce indenne

osimana

0

civitanovese 0

0

OSIMANA: Verdini, Falcioni, Pigini (21’ st Caruso), Ercoli, Patrizi, Pagliarini, Severini (38’ st Olivera), Fermani, Gigli (27’ st Manini), Mafei, Alessandroni. Panchina: Cingolani, Marchesini, Cantarini, Modesti, Bali, De Angelis. All. Labriola

CIVITANOVESE: Servalli, Lorenzoni, Baiocco, Visciano, Cahais, Martiarena (26’ pt Romero), Macarof, Garcia (1’ st Tittarelli), Candia, Pitronaci (33’ st Guedak), Malaccari (40’ st Pompili). Panchina: Massenza, Luciani, Fagan, Malavolta, Cancellieri. All. Marinelli.

Arbitro: Nicotera di Aprilia

Ma che occasione sciupata dall’Osimana. Con una vittoria la formazione allenata da Labriola sarebbe tornata a comandare da sola l’Eccellenza, invece i padroni di casa non vanno oltre uno scialbo 0-0 contro una Civitanovese salita a Osimo da ultima della classe.

Partita brutta, poche le emozioni, poche idee e poca freschezza nei locali orfani di Buonaventura e Mancini e con Caruso che parte dalla panchina. Come solito il trio Mafei, Gigli e Alessandroni subito in campo sin dal fischio iniziale, tuttavia l’Osimana non riesce a incidere e a lasciare il segno.

Le uniche occasioni, un paio pericolose per i senza testa, arrivano con tiri dalla distanza: un pallonetto di Alessandroni che finisce alto (il numero 11 di casa ci riproverà poi nella ripresa e anche in quell’occasione mira imprecisa) e con una bordata di Severini deviata dal portiere. Gigli poco dopo la mezz’ora cerca l’eurogol dal limite dell’area piccola, palla alta. L’Osimana si affida ai consueti lanci lunghi, mentre il gioco sulle fasce latita e nella ripresa si rende pericolosa con un colpo di testa di Mafei e un tiro di Severini.

Nel finale invece è la Civitanovese a sfiorare il colpaccio con l’attaccante Tittarelli, tra l’altro anche un ex. La punta rossoblù, all’esordio con la maglia della Civitanovese dopo l’esperienza con la Jesina, fa tutto bene in area, ma calcia incredibilmente a lato a tu per tu con Verdini. Poi ci prova Pompili con una deviazione a lato.