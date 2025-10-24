Brutte notizie per la Pianese: Ongaro è out!. L’attaccante dovrà restare fuori ben tre mesi

Brutte notizie dal monte Amiata: l’attaccante bianconero Easton Ongaro è stato sottoposto a un intervento di pulizia del tendine d’Achille della gamba destra. Nei prossimi giorni inizierà il percorso di recupero. Tradotto: dovrà rimanere fuori per i prossimi tre mesi. Un’assenza pesante per la Pianese. "Dovremo rinunciare a un giocatore importante – ha detto il ds Cangi –, su cui avevamo puntato, che, avendo caratteristiche diverse rispetto ai compagni, avrebbe potuto darci una grossa mano. Purtroppo per uno stiramento prima, per questo problema poi, non lo abbiamo mai avuto a disposizione". Ongaro è arrivato la scorsa estate in prestito dal Trapani. "Il ragazzo rimarrà con noi fino a che non avrà superato l’infortunio – ha spiegato il diesse bianconero – e per quanto riguarda eventuali movimenti in entrata per coprire la sua assenza ci rifletteremo. Riusciremo a sistemare tutto". Intanto Simeoni e compagni sono attesi dalla sfida casalinga con il Ravenna. "I romagnoli, nonostante siano neopromossi – ha sottolineato Cangi –, in queste prime dieci giornate, si sono dimostrati una squadra forte, composta da ottimi giocatori. La scorsa partita l’hanno persa, ma con l’Arezzo, che sta facendo un grandissimo campionato. Sappiamo che sarà una gara complicata, come lo sono tutte, del resto. Cercheremo di fare il meglio possibile, mettendoci tutte le nostre forze. Nella speranza di recuperare qualche giocatore". Sodero dovrebbe essere a disposizione, Peli sarà valutato in questi giorni. Più lungo invece il recupero di Amey. Così come quello di Vigiani che sta recuperando dalla lesione dal crociato.

Angela Gorellini