Bucchi: "Abbiamo fatto la partita. Continuiamo così"

Cristian Bucchi si gode la sua prima vittoria da allenatore dell’Arezzo. Tre punti che permettono agli amaranto di interrompere la spirale negativa nella quale erano finiti in questo 2025. "Successo bello e meritato. Avevo chiesto i ragazzi di avere coraggio e l’hanno messo in campo. Questa squadra ha qualità e deve prenderne consapevolezza" sottolinea il tecnico. Poi spiega le scelte iniziali con un Arezzo molto offensivo. "Eravamo a trazione molto anteriore perché mi piace l’idea di fare la partita, di imporci sull’avversario". Bucchi guarda già oltre. "Sono contento perché i risultati danno autostima e morale. Speriamo che sia il primo passo verso una svolta in questo finale di stagione. Anche quando abbiamo perso contro Ternana e Torres avevo visto delle buone cose. Se capiamo i momenti della partita e i dettagli allora possiamo fare bene da qui in avanti".

In sala stampa Camillo Tavernelli, autore dell’1-0. "È stato bello perché erano quattro mesi che non segnavo. Questa vittoria ci dà tanto morale. Il periodo difficile ci deve servire da lezione per il futuro". Primo gol in amaranto per Mario Ravasio. "Fa piacere far gol e mi auguro sia il primo di una lunga serie, ma soprattutto è importante aver conquistato questo successo" spiega l’attaccante. Analizza il ritorno alla vittoria anche il ds Cutolo: "Questa squadra ha qualità e lo sappiamo. Al di là dei moduli e degli schemi, l’atteggiamento che dobbiamo mettere in campo deve essere sempre questo"

A.L.